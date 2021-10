Verbale Prügel vom Trainer statt Augenhöhe

Siegen. Enttäuschung im Siegener Leimbachstadion. Oberligist Sportfreunde Siegen landet nach zwei Siegen auf dem Boden der Tatsachen.

Es kommt einem fußballerischen Offenbarungseid gleich, wenn nach einer blamablen Leistung selbst der Trainer sich nicht mehr schützend vor die Mannschaft stellen kann. Gut 600 Zuschauer hatten im Leimbachstadion den in den beiden vergangenen Wochen - zumindest zahlenmäßigen - Aufwärtstrend bestätigt sehen wollen. Umso enttäuschter traten sie den Heimweg an, nachdem die 0:3 (0:1)-Pleite der Siegener Sportfreunde gegen Westfalia Rhynern amtlich war.

Tobias Cramer konnte sich dieser Enttäuschung nur anschließen: „Wir haben den Gegner die gesamte Woche besprochen und gesagt, dass dieses Spiel Kleinigkeiten entscheiden werden. Wenn die Mannschaft sich dann nicht an diesen Dingen ausrichtet, nenne ich das Ignoranz und ich muss ihr fehlende Qualität bescheinigen.“

Taktische Defizite

Harter Tobak des Coachs, der von zwei auf Augenhöhe agierenden Teams ausgegangen war, aber in diesen 90 Minuten Oberliga-Fußball feststellen musste, dass, wie Cramer sich ausdrückte, „individual-taktische Defizite“ nicht von der Hand zu weisen sind.

Jubeln dürfen in Siege nur die Gäste aus Rhynern. Hier nach dem 3:0 durch Jonas Michler. Foto: Rene Traut

Die angesprochenen „Kleinigkeiten“ erwiesen sich bereits nach acht Minuten praktisch als vorentscheidend für das gesamte Spiel. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung, fehlende Absicherung, kein Gegenpressing - Rhynerns Routinier Jan Kleine vollendet den Konter. Früher Rückstand statt früher Führung wie in den Spielen gegen Meinerzhagen und Herne. Es war schon festzustellen, dass mit der Westfalia aus dem Hammer Süden ein anderes Kaliber angereist war als die beiden letzten Gegner, die eher zum „Kanonenfutter“ der Liga zu zählen sind.

Wenn sich dazu angesprochene taktische Defizite, individuelle Fehler und fehlende Durchschlagskraft gesellen, landet ein Spiel schnell da, wo diese Partie an diesem Sonntag endete - nämlich in einem Debakel. Konsterniert auch die hartgesottensten Fans, die ihren Augen ob dieser Darbietung nicht trauten und eigentlich alles in Frage stellten, was ausgegebene Ziele und fußballerische Entwicklung angeht.

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Die schönsten Bilder vom Benefizspiel im Leimbachstadion Benefizspiel zwischen der Aufstiegsmannschaft der Sportfreunde Siegen von 2005 und einem Allstar-Team im Leimbachstadion Foto: Carsten Loos

Vielleicht - und auch das wird mittlerweile so mancher denken - rächt sich schon jetzt die kategorische Absage der vor einem Jahr vorgestellten Zusammenarbeits-Pläne mit dem davoneilenden Lokalrivalen aus dem Osten der Stadt.

Strategisch gesehen war das zweite Tor der Gäste, acht Minuten nach der Pause, der entscheidende Schlag. Akhim Seber steckt den Ball zum in den Strafraum startenden Eduard Probst. Da nutzte kein Reklamieren auf Abseits, kein Rettungsversuch des chancenlosen Christoph Thies - der Ball ist drin, die Partie gelaufen.

Dass nämlich jetzt plötzlich, mit der Hereinnahme des unbeweglichen Michél Harrer, der Ruck durchs Team gehen sollte, der noch eine Wende bringt, war von vornherein auszuschließen.

Torwart nicht einmal geprüft

Die bis zu diesem Zeitpunkt nicht vorhandenen Tormöglichkeiten sollten sich auch jetzt nicht ergeben, weil ganz einfach keine Mittel gefunden wurden, das zwar einfach strukturierte, aber umso effektiviere Spiel der Gäste zu gefährden. Dass der groß gewachsene Maximilian Eul im Tor nicht ein einziges Mal geprüft wurde, sagt eigentlich alles aus über diese desolaten 90 Minuten Sportfreunde-Fußball.

Torwart Christoph Thies schreit seinen Frust über die desolate Vorstellung des Sportfreunde-Teams heraus. Foto: Rene Traut

Das dritte Tor in der 66. Minute offenbart obendrein, dass Defizite auch im Defensivspiel nicht von der Hand zu weisen sind. Der lange Einwurf von der rechten Seite wird mittig vor den Strafraum abgewehrt, genau in den Lauf von Jonas Michler, der direkt abzieht und trifft. Kurz drauf visiert Hakan Sezer noch die Querlatte ab - mit dem 0:3 sind die Sportfreunde also noch gut bedient.