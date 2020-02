Vereinsscheine bringen TV Arfeld neue Geräte

Arfeld. Wochenlang haben die Mitglieder des TV Arfelds fleißig Vereinsscheine gesammelt. Bei der Jahreshauptversammlung zeigte sich nun der Ertrag.

In der Kürze liegt die Würze und Fotos sagen mehr als tausend Worte – diese Floskeln füllte der TV Arfeld bei seiner Jahreshauptversammlung, die erstmals in der Via Adrina stattfand, mit Leben. Die Abteilungsberichte präsentierte der TV Arfeld wieder bildgewaltig über einen Beamer. Dort gab es nicht nur den Aufschwung der Tischtennis-Abteilung zu sehen und die Unwetter-Fotos vom ins Wasser gefallenen Leichtathletik-Abendsportfest, sondern auch jede Menge Buntes vom Kinderkarneval und erstmals auch Erfolge der noch recht jungen Abteilung Bogenschießen

Im Vorstandsbericht von Christian John wurde deutlich, dass der Verein positiv in die Zukunft schaut. Der TVA bietet für seine 725 Mitglieder ein volles Programm in seiner Turnhalle an, wobei er auch auf viele junge Übungsleiter setzen kann. Eine neue Gruppe gibt es jetzt auch: „Fit for Sportabzeichen“.

3218 „Vereinsscheine“ gesammelt

Diese zählt auch zu den Profiteuren der Sammlung, die die Mitglieder bei der Rabattaktion einer Supermarktkette („Scheine für Vereine“) vornahmen. Die 3218 Scheine bescherten dem Verein neue Tischtennisbälle, Springseile, eine mobile Musikanlage, ein Skin-Ball-Set und ein neues Schwungtuch.

Viel Raum nahmen vor dem gemeinsamen Imbiss die Ehrungen und Danksagungen ein. Für langjährige Übungsleitertätigkeit dankte der Vorstand Anika Saßmannshausen und Marie Schäfer (Jazzdance) sowie Yvonne Zoll und Horst Belz (Nordic Walking). Sportler des Jahres wurde Christoph Hackler, der seit Jahren bei vielen Läufen – besonders bei der Rothaarlaufserie – für den TVA startet.

Ehrenplakette für Markus Zode

Nach der Verleihung der Sport- und Laufabzeichen erhielt Markus Zode eine Ehrenplakette für 10 Jahre Vorstandsarbeit, die ihm der Vorsitzende des Siegerland-Turngaus, Ehrenfried Scheel, überreichte.

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Armin Kuhn-Henk sowie Karl Jürgen Sieg geehrt. Urkunden für 25 Jahre Zugehörigkeit erhielten Tobias Leukel, Kai-Uwe Jochims, Lena Jochims, Jörn Jochims, Mara Müller, Lukas Belz und Jan Belz.

Vorstand (fast) unverändert

Zu neuen Ehrenmitgliedern des TV Arfeld wurden unter großem Applaus der Versammlung die langjährigen Mitglieder Rüdiger Hartmann, Helga Saßmmanshausen und Wilma Zoll ernannt.

Bei den Wahlen wurden Christian John (Koordination und Kommunikation), Nicole Zode (Geschäftsführung und Verwaltung), Björn Gerhardt (Gerätewart), Elena Hartmann (2. Beisitzerin), Tanja Koch (Aus- und Weiterbildung) sowie Helga Saßmannshausen (Seniorensprecherin) jeweils einstimmig in ihren Vorstandspositionen bestätigt.

Als Abteilungsleiter machen Wilhelm Henk (Bogenschießen), Peter Weinand (Leichtathletik), Markus Bätzel (Tischtennis) und Anika Saßmannshausen (Jazzdance) weiter. Der einzige Wechsel: Stefanie Dickel löste Rüdiger Grundt als Freizeit- und Breitensportwart ab. Diese Position hatte „Rüdi“ 15 Jahre bekleidet, weshalb er bei seinem Ausscheiden nicht nur mit Applaus, sondern auch mit Geschenken bedacht wurde.