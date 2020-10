Das sind gute Nachrichten für die Fußballer des VfL Bad Berleburg vor dem Landesliga-Auswärtsspiel beim BSV Menden. Weil der Rasenplatz des Huckenohl-Stadions den Regen der vergangenen Tage nicht gut verkraftet hat, findet die Partie am Sonntag (15.15 Uhr) auf dem Kunstrasen-Nebenplatz statt – auf einem aus VfL-Sicht gewohnten Untergrund.

Auf diesem Nebenplatz feierte der VfL 2017 seinen einzigen Sieg über Menden in diesem Jahrhundert, alle sechs weiteren Vergleiche gingen an die Sauerländer. „Letztes Jahr haben wir fünf Stück bekommen“, erinnert sich Trainer Martin Uvira ungern: „Menden ist eingespielt und hat ganz schnelle Leute. Sie haben das Potenzial, jede Mannschaft dieser Liga zu schlagen. Wir müssen von Anfang an aufpassen.“

Dass der VfL, als Tabellenfünfter das Überraschungsteam der Liga, konzentriert und diszipliniert verteidigen kann, zeigte er in den vergangenen Wochen regelmäßig. Vier der sechs zurückliegenden Spiele, das Pokalspiel gegen Erndtebrück eingerechnet, endeten „zu Null“ – ein starker Wert.

Einsatz von Alex Koch ist fraglich

„Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, jetzt müssen wir aber auch vorne wieder besser spielen, um mehr Entlastung zu haben“, fordert Trainer Martin Uvira, der fast keine Ausfälle zu verzeichnen hat. Einzig Alex Koch, der am Donnerstag wegen Muskelbeschwerden im Training pausieren musste, ist fraglich.

Was die Frage aufwirft, ob der ebenfalls auf der offensiven Außenbahn beheimatete Drancy Muadi-Ngonge vielleicht wieder in den Kader rücken könnte. Tut er nicht – der Neuzugang vom FC Ederbergland, der eigentlich eine wichtige Rolle hätte einnehmen sollen, ist nicht mehr Teil des VfL-Kaders.

„Wir haben gesagt, dass es keinen Sinn mehr macht“, gibt Uvira die Trennung von dem 25-Jährigen bekannt, der nur zu 21 Einsatzminuten gegen Arpe-Wormbach kam. Grund für die Scheidung, die vor zwei Wochen erfolgte, war die seltene Trainingsbeteiligung von Muadi-Ngoge. „Es gab immer wieder Absagen, teilweise nachvollziehbar, oftmals aber auch nicht“, sagt Martin Uvira. „Er hat bei uns wohl auch nicht das passende fußballerische Umfeld für sich gesehen. Das hat von Anfang an nicht gepasst.“

Während beim VfL ein Spieler ausscheidet, kehrt beim BSV Menden ein Kicker zurück. Der 26-jährige Manuel Huff (Die Linke) konzentrierte sich in den vergangenen Monaten auf seine Kandidatur als Iserlohner Bürgermeister und trainierte deshalb kaum. .„Es war für mich klar, dass ich nach meiner Pause durch den Wahlkampf wieder Fußball spielen will. Dafür macht mir das einfach noch zu viel Spaß“, gesteht Huff, dass die Rückkehr ins BSV-Team nie zur Diskussion stand. „Die ersten beiden Trainingseinheiten sind ja immer klasse. Da fühlt man sich, als hätte man nichts verlernt. Die dritte und vierte Einheit waren dann umso schlimmer“, sagt der Kommunalpolitiker, der am Sonntag wieder zum Kader zählen soll, schmunzelnd über den „Re-Start“ nach der politischen Auszeit.

Huff hat die Spiele seiner Mannschaft natürlich weiter verfolgt. „Die Mannschaft hat viel zu viel Qualität, um da unten zu stehen“, sieht Huff die Niederlagenserie in den Heimspielen sehr gelassen. Wobei er sich mehr Konsequenz von den Teamkollegen wünscht. „Manchmal wäre es nicht schlecht, wenn man den Ball einfach auch mal nur wegdreschen würde. Das sieht zwar nicht gut aus, ist aber effektiv. Die Jungs wollen dagegen das immer spielerisch lösen, selbst im eigenen Fünfmeterraum.“