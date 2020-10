VfB Banfe: Der Musik endlich mal einen Schritt voraus

Banfe. Dem VfB Banfe ist mit sieben Punkten aus drei Spielen ein Start nach Maß in die B-Liga-Saison gelungen. Einzig Verletzungen trüben die Stimmung.

Nach einer recht turbulenten Saisonvorbereitung, in denen die erste Mannschaft des VfB Banfe nicht immer fußballerisch überzeugen konnte gelang der Elf von Trainer René Röthig beinahe ein perfekter Start.

Aus den ersten drei Partien ging man ungeschlagen hervor und steht nun mit sieben Punkten und einer Tordifferenz von 8:3 auf dem zweiten Tabellenplatz der Fußballkreisliga B2. Auch wenn der VfB keine Offensivmaschine zu sein scheint, glänzt der Traditionsverein vor allem durch eine stabile Defensive, die einen sicheren Spielaufbau bedingt. Zuletzt bissen sich die Kicker des TuS Diedenshausen die Zähne an der Banfer Verteidigung die Zähne aus und konnten bei ihrer 0:3 Niederlage keinen Treffer erzielen.

Defensive hält auch gegen Berleburg

Auch die respektable 0:4-Niederlage im Kreispokal gegen den Landesligisten VfL Bad Berleburg unterstrich die hervorragende Defensivform des VfB nochmals. Selbst der VfL taten sich sichtlich schwer, Lücken im Banfer Bollwerk zu finden. Für Becker ist es eben jene geordnete Abwehr, als auch der Einsatzwille, der den sportlich besten Saisonstart seit mindestens drei Jahren bedingt – zuvor lief der VfB Banfe der B-Liga-Musik vom Startschuss an immer hinterher. „Wir sind schon immer ein Team gewesen, dass von seiner defensiven Stabilität gelebt hat. Wichtig ist jedoch, dass wir in jedem Spiel nicht nur 80 sondern 105 Prozent geben, ansonsten reicht es halt nicht.“

Während man in der ellenlangen Vorbereitung nicht immer das Gefühl hatte, dass die Banfer vor Motivation strotzten, hat sich dies inzwischen gelegt. Für Becker waren vor allem die recht durchwachsenen Ergebnisse in den Testspielen ein Grund dafür.

„An den Ergebnissen unserer Vorbereitung, zum Beispiel beim 2:2 in Johannland, haben wir als Mannschaft gemerkt, dass wir uns nicht ausruhen und mal nur auf Sparflamme spielen können. Genau das haben wir in den ersten drei Spielen nicht getan, sondern sind mit Teamgeist und Leidenschaft an die Sache gegangen und die sieben Punkte sind die Früchte, die wir nun deshalb ernten konnten.“

Während auf dem Platz also ein Start nach Maß erfolgte, lief es verletzungsbedingt leider eher unglücklich für den VfB. Die Leistungsträger Patrick Lenz und Jonas Weber fallen derzeit für mehrere Wochen aus – darüber hinaus riss sich mit Julian Wagner ein Eigengewächs in der Innenverteidigung im ersten Spiel gegen den FC Dautenbach das Kreuzband. Becker sieht die Ausfälle als Problem, das den tollen Start etwas schmälert.

17 Spieler müssen es richten

„Ich würde deshalb nicht von einem fast perfekten Start sprechen, da drei wichtige Spieler langfristig ausfallen werden. Besonders der Kreuzbandriss von Julian Wagner ist sehr ärgerlich, nachdem sich der Junge so schnell in unserer Abwehr eingefunden hat. Jetzt müssen wir bis zum Winter von unserem 17 Mann starken Kader zehren.“

Dennoch ist man in Banfe durchaus zufrieden mit dem überraschend guten Start. „Wir haben jetzt schon sieben Punkte mehr auf dem Konto als in der letzten Saison“, schmunzelt Becker und auch Chefcoach Röthig dürfte mit den Ergebnissen zufrieden sein, hatte er sich einen gelungenen Auftakt als Hauptziel für die Saison gesetzt.

Nun blickt man freudig auf die nächsten Spiele. Zuerst muss der VfB beim SV Dreis-Tiefenbach antreten, bevor nächsten Sonntag der SV Oberes Banfetal im Derby auf die Banfer wartet.