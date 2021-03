VfB Banfe erhält 89.536 Euro Zuschuss für neuen Kunstrasen

Der oberhalb von Banfe gelegene Sportplatz erhält eine neue Kunstrasendecke. Am 1. Juli sollen die Arbeiten beginnen.

Banfe. Im Sommer wird der neue, mit Sand verfüllte Kunstrasen verlegt – der Starttermin steht fest. Es ist aber nicht das einzige Projekt des VfB Banfe.

Grünes Licht für den VfB Banfe: Der Austausch des aktuellen Kunstrasenbelags gegen einen neuen, mit Sand verfüllten Kunstrasenteppich nimmt konkrete Formen an. Am 1. Juli soll am Fußballplatz der Umbau losgehen, nach vier Wochen soll er abgeschlossen sein.

Jetzt kam die frohe Botschaft aus Düsseldorf: Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, hat bestätigt, dass der VfB Banfe vom Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ profitieren soll. Die Schwarz-Weißen erhalten für die Erneuerung des Kunstrasenbelages einen Zuschuss in Höhe von 89.536 Euro, knapp mehr als die Hälfte der Gesamtinvestition.

Außerhalb der Fördermaßnahme plant der VfB zudem eine Erneuerung seines Fangzauns an der Talseite des Platzes sowie den Einbau einer Fluchttür im Thekenraum des Sportheims.

Weil die bisher genutzte Kunstrasenvariante mit Kunststoffgranulat nicht mehr förderungswürdig ist und sich eine Nutzung von Kork auf der wind- und regenanfälligen Banfer Höhe nicht anbietet, hat sich der VfB für einen Kunstrasenplatz mit Sand entschieden. Dies sei langfristig zudem im Unterhalt günstiger.

300 Millionen „im Topf“

In einer Stellungnahme formuliert der Verein seine große Dankbarkeit für die Förderung, unter anderem an Stadt und Land sowie an die beteiligten Sportverbände gerichtet. „Mit der Platzerneuerung zu guten Konditionen haben wir große Sicherheit für unsere Zukunft“, freut sich der VfB-Vorsitzende André Becker.

Mit dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ werden Investitionsmaßnahmen zur Modernisierung, Instandsetzung, Sanierung, Ausstattung, Entwicklung, zum Umbau und Ersatzneubau von Sportstätten und -anlagen gefördert. Insgesamt 300 Millionen Euro stehen im Rahmen des Programms zur Verfügung.