VfB Banfe hat seine frühere Schwäche zu einer Stärke gemacht

Zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeit im Fußball. Einen Beleg für diese These liefert der VfB Banfe, den René Röthig im Sommer 2017 übernahm – als eine Mannschaft, die ihre Saison mit einem wahnwitzigen Torverhältnis von 83:73 im Tabellenmittelfeld abschloss. Daran, dass die Schwarz-Weißen ein Team sind, das weder mit dem Abstieg noch den vorderen Plätzen etwas zu tun hat, änderte sich nichts, wenngleich es einen zarten Aufwärtstrend gibt. Für die Spielweise und vor allem das Personal gilt dies aber umso mehr.

Mehr als die halbe Stammelf wurde getauscht und der Altersschnitt erheblich gesenkt, was bemerkenswerterweise fast ausschließlich aus eigener Kraft, also ohne „Transfers“ gelang – und dies eine Spur geräuschloser als beim benachbarten SV Oberes Banfetal, hinter dem ähnliche Veränderungen liegen.

Spieler wie Jonas Weber, Marvin Hoffmann, Moritz Wege und David Benscheidt leiteten die Umwälzung beim VfB ein. Noah Groos, Julian Wagner und Nils Poburski – mit 18 Jahren allesamt Stammkräfte – setzen den Trend in dieser Saison fort. Der vierte 18-Jährige, Luca Blöcher, wird zumindest oft eingewechselt.

Viertbeste Abwehr der Liga

Mit der Frischzellenkur hat sich das Bild der Mannschaft verändert. Banfe zählte vor drei Jahren noch zu den langsameren Mannschaften der Liga, was besonders die Abwehr betraf. „Wenn der Gegner mit hohem Tempo auf uns zukam, hatten wir Probleme“, erinnert sich Röthig an die Hauptursache für die damalige Gegentorflut. Die ist nun behoben. Mit 24 Gegentreffern in 16 Partien hat Banfe inzwischen die viertbeste Verteidigung der Kreisliga B2.

Auch, weil Tobias Ermert aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung zurückgezogen wurde. „Er ist verdammt schnell“, weiß Röthig: „Und der Patrick Lenz hat viel an sich gearbeitet, er ist schneller geworden.“ Als Außenverteidiger sind mit Julian Wagner und Noah Groos auch zwei „Raketen“ unterwegs, wenngleich Röthig hier wechselweise auf den weniger flinken, aber sehr erfahrenen Nick Schmidt zurückgreift.

Der VfB definiert sich allerdings weiterhin mehr als Fußball- denn als Leichtathletikverein, weshalb René Röthig in der weiteren Saison vor allem an Taktik, Abstimmung und am Offensivspiel bzw. Abschluss arbeiten will: „Wir sind gerade außen sehr gut besetzt, müssen aber noch zielstrebiger in Richtung Tor gehen. Vor der Kiste müssen wir kaltschnäuziger werden und mehr die Übersicht bewahren.“

Pressing und Riesenlöcher

Und worauf zielt der Erndtebrücker ab, wenn er von Taktik und Abstimmung spricht? „Wir werden die Konzentration darauf legen, den Gegner kontrollierter und gezielter unter Druck zu setzen und zu Fehlern zwingen“, antwortet Röthig. Zu häufig habe dabei nur die halbe Mannschaft mitgemacht. „Das reißt dann Riesenlöcher. Wenn wir das besser machen, können wir unsere Schnelligkeit beim Umschalten noch besser nutzen.“

Die Grundlage für ein funktionierendes Pressing ist stets die Fitness. Der VfB startet am kommenden Mittwoch aber vergleichsweise spät in die Vorbereitung zur Restrunde. Bis zum Auftakt am 1. März verbleiben gerade einmal viereinhalb Wochen. „Ob am ersten März gespielt wird, müssen wir erst sehen“, wäre Röthig von einer witterungsbedingt längeren Pause nicht überrascht. „Und wenn die Jungs im Training immer da sind, so wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, dann reicht die Zeit auch so.“

Interessant ist wieder einmal der Spielplan. Alle fünf Gegner im März stehen unter den Top Sechs, gegen die es in der Hinrunde nur drei von 18 möglichen Punkten gab. Erst danach kam die sagenhafte Serie mit sieben Erfolgen hintereinander.

Ziel: Platz sieben bis vier

„Gegen die oberen Mannschaften wollen wir diesmal mehr holen“, sagt Röthig, der dabei besonders an die Spiele gegen Schameder und Weißtal II denkt. Platz sieben sei durchaus zufriedenstellend. „Den zu halten, sollte unser Ziel sein. Vielleicht geht es noch etwas weiter vor, vielleicht bis Platz vier“, sagt der 40-Jährige, der beim VfB bereits für die kommende Saison und damit für sein viertes Jahr zugesagt hat.

Keine Wechselabsichten

Eigentlich sieht er lange Trainer-Engagements kritisch. „Ob so etwas Sinn macht, hängt von den Umständen ab. Da muss man sich fragen: Was will der Verein, was wollen die Spieler, machen wir Fortschritte? Hier passt aber alles“, betont Röthig.

Möglichkeiten zur Weiterentwicklung gibt es angesichts des jungen Kaders in Banfe. Größere Veränderungen im Sommer deuten sich nicht an. „Wir werden versuchen, ein oder zwei Jungs zu uns zu holen.“ Mehr sei nicht notwendig, denn keine Spieler habe Wechselabsichten geäußert – auch nicht Jonas Weber, der das Spiel nach vorne mit Wucht und Unbekümmertheit in besonderer Weise ankurbelt: „Dass er wieder zugesagt hat, obwohl er aus Feudingen kommt, spricht für den VfB.“

Personalien

Sebastian Schirmer, der verletzungsbedingt in dieser Saison noch nicht spielte, trainiert wieder. Jannik Jüttner wird wegen einer Verletzung hingegen noch bis zum Sommer pausieren.

Auch Oliver Trimbos und Tim Schmidt, die in der Hinrunde phasenweise ausfielen, sollen nun wieder voll mittrainieren und wichtige Rollen in der Mannschaft des VfB übernehmen.

Marvin Aurand ist vorerst fest für die zweite Mannschaft eingeplant. Dort spielte zuletzt auch Moritz Unterderweide häufiger, der seine Prioritäten zuletzt nicht beim Fußball setzen konnte.