VfB Banfe ist nach 100 Jahren reif für das Heimatmuseum

Für große Überraschungen sorgten die Vorstandswahlen des VfB Banfe auf der Jahreshauptversammlung in der ortsansässigen Festhalle nicht. Warum auch, dachten sich wohl die Mitglieder, die mit ihren Stimmen nicht nur die Arbeit des VfB-Vorstandes um Vorsitzenden André Becker der zurückliegenden Monate honorierten, sondern gleichermaßen zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Sommer 2020 auf Konstanz setzten.

Die Wahlen

So wurden Becker, Geschäftsführer Werner Schmidt und Jugendleiter Carsten Roth einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Auch in den einzelnen Abteilungen schenkten die Mitglieder den etablierten Kräften ihr Vertrauen. Dies sind Andreas Roth als stellvertretender Vermögens- und Sozialwart, Wolfgang Dietrich als stellvertretender Abteilungsleiter Fußball, Melanie Achenbach-Hoffmann als Abteilungsleiterin Turnen, Nicole Roth als stellvertretende Abteilungsleiterin Kinderturnen, Torben Lenz als PR-Beauftragter und Jörg Dornhöfer als Platzkassierer.

Das Jahresresümee

Grundsätzlich zogen alle Beteiligten ein positives Resümee des Jahres 2019. Aus organisatorischer Sicht hob Becker besonders die Ausrichtung des Fußball-Kreispokalfinals zwischen dem VfL Bad Berleburg und dem TuS Erndtebrück sowie des Kreistages des FLVW hervor.

Weiterhin gelang es dem Verein, endlich die neue LED-Flutlichtanlage in Betrieb zu nehmen, die unter anderem mit 5000 Euro Fördermittel aus dem Vorausdenkerpreis der LBS bezuschusst wurde.

Lobende Worte fand Becker zudem auch für Heinrich Hirsch, der als Schiedsrichter seit 40 Jahren für den VfB aktiv ist und im Rahmen der DFB-Aktion „Danke, Schiri“ im Sommer geehrt wurde. „Das ist ganz wichtig, dich hier zu erwähnen, Heinrich, immerhin hast du 1200 Spiele und 108.000 Minuten für uns auf dem Feld verbracht.“

Positive Stimmen gab es ebenso aus den einzelnen Abteilungen, in denen – ob Gymnastik, Fußball oder Turnen – fast durchweg gute Beteiligung herrscht. Auch die Lage des langjährigen „Sorgenkinds“ Jugendfußball hat sich stabilisiert, wie Abteilungsleiter Carsten Roth erklärte. Mittlerweile seien der Zuwachs an Kindern in den einzelnen Jugenden stabil und auch die Kooperationen mit anderen Vereinen verliefen reibungslos.

Als Wermutstropfen bezeichnete Roth den Zustand der B-Jugend, in der 2019 keine Mannschaft zustande kam. Bei den Seniorenfußballern verkündete Abteilungsleiter Marius Ermert die Verlängerung mit den Trainern René Röthig/Alexander Frisorger (1. Mannschaft) und Dennis Dietrich (2. Mannschaft) sowie allen Spielern.

Die Blick auf das Jubiläumsjahr

Unter dem Motto „100 Prozent Schwarz-Weiß“ begeht der VfB Banfe mit verschiedenen Veranstaltungen das 100-jährige Jubiläum. Los geht es mit einem Festkommers am 4. Juni, der zugleich der Verkaufsstart der Festschrift sein wird, ehe am 7. Juni eine Ausstellung im Heimatmuseum und am 13. der Discoabend des Fördervereins folgt.

Im Sommer 2018 brachte das „Sportplatz-Fürhstück“ des VfB den Verein zusammen. Im Jubiläumsjahr gibt zwar kein Frühstück, aber viele andere gemeinsame Veranstaltungen. Foto: Florian Runte

Der sportliche Höhepunkt findet in der Woche vom 14. bis 19. Juli statt, wenn alle Abteilungen an verschiedenen Tagen Veranstaltungen organisieren. So ist zum Beispiel ein Jugendtag und ein Turntag geplant, während zudem diverse Fußballspiele steigen sollen. Am Wochenende des 24. bis 26. Juli folgt ein Festwochenende.

„Wir sind für dieses Jahr sehr gut aufgestellt und freuen uns sehr“, verkündete Becker mit Zuversicht, die er ebenso hinsichtlich der Sanierung des Sportplatzes teilt. Die VfB-Verantwortlichen hoffen auf einen Austausch des Kunstrasens, was im Rahmen des Programms „Moderne Sportstätten 2022“ Ende September entschieden wird.

Die Ehrungen

15 Jahre Mitgliedschaft (silberne Vereinsnadel): Heide Alber – 25 Jahre (silberne Vereinsnadel): Tasja Dornhöfer, Michelle Lischke – 40 Jahre (goldene Vereinsnadel): Rolf Hoffmann, Dirk Schmidt.