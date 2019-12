Der VfL Klafeld-Geisweid patzte zuhause gegen den VfB Burbach. Diesen Ausrutscher nutzte die SG Mudersbach/Brachbach allerdings nicht, die sich zu einem Punkt in Hickengrund mühte.

VfL Klafeld-Geisweid - VfB Burbach 2:3 (0:2). Bereits am Samstag entführten die Südsiegerländer drei Punkte aus dem Hofbachstadion. VfL-Trainer Steffen Öhm war mit der ersten Halbzeit seiner Elf nicht zufrieden: „Das war vielleicht sogar die schwächste Halbzeit, die wir bislang diese Saison gespielt haben. Wir haben Einsatz, Wille und Laufbereitschaft nahezu vollkommen vermissen lassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann richtig Druck gemacht und Burbach in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Leider hat es zu einem Punktgewinn aber nicht mehr gereicht.“

Der Burbacher Endrit Curri (vorne) schirmt den Ball vor dem Geisweider Tim Sünkel ab. Foto: Rene Traut

Sehenswert waren beide Burbacher Tore der ersten Hälfte. Michael Kaiser verwandelte einen Freistoß aus gut 35 Metern zum 1:0 (10.). Das 2:0 ging auf das Konto von Nico Schäfer, der sah, dass VfL-Keeper Jonas Büdenbender weit aufgerückt war und den Ball aus der eigenen Hälfte in die Maschen setzte (45.). Das 3:0 erzielte Suleyman Erol (72.), ehe Lars Treude (75.) und Sezgin Özdemir (83.) auf 2:3 verkürzten. In der Nachspielzeit sah VfL-Spieler Nico Dreisbach wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte.

SV Netphen - FC Grün-Weiss Siegen 1:1 (0:1). SVN-Trainer Stephan sah ein Remis, das unter dem Strich in Ordnung ging: „Die erste Halbzeit ging klar an Grün-Weiss. Wir waren überhaupt nicht im Spiel, haben die Zweikämpfe nicht angenommen und standen viel zu weit von den Leuten weg. Im zweiten Durchgang waren wir dann endlich da und auch deutlich aggressiver. Wenn wir aber unsere Chancen etwas besser nutzen, müssen wir das Spiel dennoch gewinnen. Am Ende kann ich mit dem Punkt aber leben.“

In der 27. Minute brachte Mehmet Acar die Grün-Weissen mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern in Führung. Netphens Torjäger Janik Zöller netzte in der 54. Minute zum 1:1-Ausgleich ein, vergab allerdings auch die größte Chance zum möglichen Sieg.

FC Wahlbach - SV Setzen 3:5 (3:0). Erste Halbzeit pfui, zweite Halbzeit hui! So ließ sich das Spiel des SV Setzen in Wahlbach wohl treffend zusammenfassen. Trotz eines 0:3-Halbzeitrückstandes holte die Elf von Maik Wolf am Ende drei Punkte. „Die erste Halbzeit war wirklich unterirdisch. Wir hätten vielleicht sogar noch höher zurückliegen können. Dann allerdings muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment aussprechen. In der zweiten Hälfte hat sie ein ganz anderes Gesicht gezeigt und das Spiel gedreht. Trotzdem sollte uns die erste Halbzeit eine Warnung sein und bestenfalls nicht mehr in der Form passieren“, sagte SVS-Trainer Maik Wolf.

Ronalnto Tsela (9.), Till Metz (15.) und Ceyhun Cantürk (27.) brachten den FC Wahlbach bereits vermeintlich auf die Siegerstraße. Doch die Gäste schlugen in den zweiten 45 Minuten durch Mario Li Vigni (58.), ein Doppelpack von Patrick Schmidt (66./76.), Erik Schwarzfärber (73.) und Louis Weber (83.) gnadenlos zurück.

SG Hickengrund - SG Mudersbach/Brachbach 3:3 (3:1). Vor dem Spiel hätte Hickengrunds Trainer Yannic Brück einen Punkt gegen den Tabellenführer direkt unterschrieben. Nach dem Spielverlauf war der Linienchef der Hicken aber mit nur einem Punkt nicht wirklich zufrieden: „Wir haben einen super Start in die Partie gehabt und führen früh mit 3:0. Danach wurde die Partie aber sehr hektisch. Das hat uns dann nicht unbedingt gut getan. Der 1:3-Anschlusstreffer fiel quasi mit dem Pausenpfiff. Vor allem ärgert mich der Elfmeter zum 2:3, denn in der Entstehung steht ein Mudersbacher Spieler klar im Abseits.“

SSC überrollt Wilnsdorf/Wilgersdorf

Lukas Leon Laufer vom Punkt (4.) und ein Doppelschlag von Philipp Rath (12./17.) brachten die Hicken in Führung. Dave Schmidt (45.), ein verwandelter Elfmeter von Kai Pfeifer und Marius Mertens (88.) sorgten für den 3:3-Endstand. Die letzten 26 Minuten spielten die Gäste zu zehnt, da Marcel Farnschläder die gelb-rote Karte gesehen hatte.

Siegener SC - TuS Wilnsdorf/Wilgersdorf 5:1 (1:1). Mit einer deutlichen 1:5-Niederlage mussten die Wilnsdorfer aus dem Siegener Charlottental abreisen, obwohl der Start in die Partie optimal war. Benjamin Otto brachte die Gäste in der 12. Minute in Front. Mohamed Oujagaoui egalisierte diese Führung in der 24. Minute. Im zweiten Spielabschnitt war der SSC gnadenlos effizient. Abdesamad Oujagaoui (46.), Fidan Kameroli (67./87.) und Gökay Sancar (73.) erzielten die Tore.

SpVg. Niederndorf - FC Kreuztal 0:0. Ein Unentschieden, mit dem vor allem die Kreuztaler nicht so richtig etwas anfangen können. „Über 75 Minuten waren wir meiner Meinung nach klar die bessere Mannschaft und hatten auch einige hochkarätige Möglichkeiten. Dazu wurde uns auch noch ein Tor wegen eines vermeintlichen Foulspiels aberkannt. Zufrieden bin ich mit der mannschaftlichen Geschlossenheit, die wir über 90 Minuten an den Tag gelegt haben. Darauf müssen wir jetzt weiter aufbauen“, sagte Kreuztals Trainer Serdar Adiller.