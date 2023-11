Bad Berleburg Nur die zweite Mannschaft macht bei Bad Berleburgs Volleyballerinnen weiterhin Freude. Das Landesligateam bleibt punktlos.

Der sechste Spieltag war für die Volleyballteams des VfL Bad Berleburg eine Achterbahnfahrt der Emotionen. Während die 1. Damenmannschaft gegen den Landesliga-Spitzenreiter DJK Sümmern ein deprimierendes 0:3-Debakel erlebte, feierte die VfL-Reserve mit dem gleichen Ergebnis in der Bezirksklasse einen souveränen Erfolg.

Landesliga 6 Damen

DJK Iserlohn-Sümmern – VfL Bad Berleburg 3:0 (25:13, 25:18, 25:14). Ersatzgeschwächt und auf verlorenem Posten stehend, musste das Schlusslicht aus Wittgenstein am rabenschwarzen Tag ein deprimierendes Debakel hinnehmen. Die Gastgeberinnen zeigten sich von Beginn an in Topform, während die Kurstädterinnen nicht in der Lage waren, ernsthaft Paroli zu bieten. Das Ergebnis von 0:3 spiegelt die deutliche Überlegenheit des Spitzenreiters wider und lässt die rote Laterne weiterhin in Bad Berleburg leuchten.

In keiner Phase dieser einseitigen Partie bestand auch nur ansatzweise ein Fünkchen Hoffnung auf Ergebniskosmetik. Glücklicherweise konnte die Konkurrenz daraus keinen Profit schlagen, und so bleibt der Kampf um den Anschluss an das Mittelfeld weiterhin offen. „Wir waren in allen Belangen unterlegen und hatten nicht den Hauch einer Chance. Der Sieg des DJK Sümmern geht auch in dieser Höhe voll in Ordnung“, so das Fazit von Interims-Coach Matthias Winter, dem es ganz einfach an durchsetzungsfähigen personellen Alternativen fehlte.

Zum Einsatz kamen: Marie August, Sophia Bald, Luzy Biegler, Lara Böttger, Lena Geisweid, Melani Kunz, Nelli Rath, Sarah Schubert und Annelie von Essen.

Bezirksklasse 17 Damen

VC ‘73 Freudenberg II – VfL Bad Berleburg II 0:3 (24:26, 22:25, 15:25). Im Gegensatz zum „Flaggschiff“ des VfL Bad Berleburg befindet sich die zweite Welle weiterhin im Flow. Beim Schlusslicht setzten die jungen Volleyballerinnen ihren Höhenflug fort und feierten einen souveränen Kantersieg. Da Trainerin Catharina Hüster durch den krankheitsbedingten Ausfall ihrer etatmäßigen Zuspielerinnen ordentlich improvisieren musste, ist dieser Erfolg umso höher zu bewerten.

Das Team zeigt konstante Leistungen und baut Schritt für Schritt seine Position in der Bezirksklasse aus. Der Erfolg gegen Freudenberg II bestätigt nicht nur die gute Form, sondern unterstreicht auch die Ambitionen der VfL-Reserve, sich in dieser Saison weiter nach oben zu arbeiten. „Ich möchte dem gesamten Team ein Riesenkompliment aussprechen. Mit einer tollen Moral haben die Mädels die zahlreichen Ausfälle in dem eminent wichtigen Match optimal kompensiert“, so das Resümee der Trainerin.

Es spielten: Lea Böhl, Lilja Dickel, Naida Hrnčić, Ida Kühnert, Marie Lach, Zoé Obermeier, Lena Penzin und Marie Vetter.

