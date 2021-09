VfL Bad Berleburg kann jetzt auf A-Junioren zurückgreifen

Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg verständigt sich mit dem JSG-Partner SF Edertal auf eine neue Regel. Die kommt vor dem Spiel beim BSV Menden wie gerufen.

Noch einmal vier Trainingswochen mit einer Intensität wie während der Saisonvorbereitung hatte Martin Uvira, Trainer des Fußball-Landesligisten VfL Bad Berleburg angekündigt, um konditionelle Defizite auszugleichen. Der ersten Saisonsieg, das 2:1 gegen den SC Berchum/Garenfeld, sollte dazu psychischen Rückenwind beisteuern – doch Pustekuchen. Das Projekt wird verschoben, denn gerade einmal zwölf, elf und zehn Spieler begrüßte Uvira in dieser Woche zu den drei Trainingseinheiten. „Das ist Bad Berleburg, das ist nichts Neues“, sagt der Rückershäuser nach etlichen krankheitsbedingten Absagen. „So ist eine gute Spielvorbereitung schwierig für einen Trainer. Ich hoffe, ich habe am Sonntag genügend Spieler.“

Ersatztorwart Christian Badura hat sich am Sonntag einen Finger ausgekugelt, dafür könnte Ludwig Klein wieder ins Tor zurückkehren – der Feudinger musste das Training am Dienstag zwar abbrechen, am Donnerstag lief es aber. Kai Dengler und Nils Bergen sind angeschlagen und werden ebenso fehlen wie Alex Koch, der sich im Training verletzte, und Jan Neusesser nach einigen Tagen Fieber. Auch Steven Lichy und Steffen Arnold lagen flach.

Tim Schreiber und Finn Dickel winkt ein Einsatz

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Eine in dieser Woche vereinbarte Absprache zwischen den JSG-Partnern VfL Bad Berleburg und Sportfreunde Edertal erlaubt Uvira erstmals, A-Jugendliche einzusetzen. Dies kam in den vergangenen Jahren nicht vor, weil es infolge früherer Konflikte um A-Jugend-Spieler innerhalb der JSG die stillschweigende Übereinkunft gab, Senioren-Einsätze der Jugendspieler auf ein Minimum zu reduzieren. „Jetzt geht es aber auch darum, talentierten Spielern auch schon ein gutes Angebot zu machen“, verweist Uvira darauf, dass zumindest sporadische Einsätze bei den Männern für leistungsstarke A-Jugendliche bei beinahe allen Vereinen im Umkreis üblich sind. Sowohl für den VfL als auch die Sportfreunde, welche die Darstellung des VfL gegenüber unserer Zeitung bestätigten, gilt die Maßgabe, dass der Trainings- und Spielbetrieb der Jugend absoluten Vorrang hat.

Tim Schreiber und Finn Dickel aus dem aktuellen A-Jugend-Team traut Uvira einen Einsatz in der Landesliga schon zu – und der könnte im Auswärtsspiel beim BSV Menden (Sonntag, 15 Uhr) schon notwendig werden. Auf dem Naturrasen des großen Huckenohl-Stadions hatte der VfL im letzten Spiel des alten Jahres, zu Beginn der zweiten Corona-Welle, mit 1:2 verloren.

