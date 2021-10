VfL Bad Berleburg nach 1:5 „sprachlos und desillusioniert“

Der VfL Bad Berleburg gerät beim SV Hüsten mit 1:5 völlig unter die Räder. Dabei spielen auch viele individuelle Fehler eine entscheidende Rolle.

Neheim. Der VfL Bad Berleburg ist – einmal mehr – beim SV Hüsten unter die Räder geraten. Mit 1:5 verloren die Wittgensteiner ihre Landesliga-Partie im Stadion Große Wiese. „Ich bin kein Freund, auf der Mannschaft rumzuhacken, aber das war heute eine Leistung, die uns nicht dafür qualifiziert, nächstes Jahr Landesliga zu spielen“, erklärte Co-Trainer Christian Badura nach der Partie. Individuelle Fehler hätten Hüsten zum Toreschießen eingeladen. So wie in der 26. Minute, als Mert Erdem einen Handelfmeter verschuldete – Robin Balder traf zur Führung. Auch das 2:0 markierte die Nummer zehn, die von der VfL-Abwehr nicht in den Griff zu bekommen war. Aus 16 Metern traf Balder per Drehschuss.

15 Fans reisen mit nach Hüsten

Ein wenig Hoffnung keimte bei Berleburg in der 37. Minute auf, als Alex koch auf 1:2 verkürzte – Tarek Benyagoub hatte vorgelegt. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Halbzeit, der VfL nahm sich viel vor, doch wurde erneut eiskalt erwischt. Christopher Gierse stellte schnell auf 1:3 aus Sicht der Wittgensteiner (48.) – damit war die Messe in Hüsten gelesen. Auch wenn es zur Halbzeit noch knapp aussah, machte der VfL zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, für den Sieg in Frage zu kommen.

Balder (54.) und erneut Gierse (61.) schraubten das Ergebnis weiter hoch und hinterließen konsternierte Berleburger, die nach dem Spiel nach Fassung rangen. Badura wurde dementsprechend deutlich: „Ich bin sprachlos und auch ein bisschen desillusioniert. Anspruch und Realität gehen bei manchen Spielern derzeit weit auseinander. Es war eine mehr als verdiente Niederlage, auch in der Höhe.“

Markige Worte, die den Kern der VfL-Problematik allerdings treffen. Hüsten, einmal mehr, war für den VfL eine Nummer zu groß. Besonders in der zweiten Halbzeit mussten die rund 15 mitgereisten Zuschauer aus Wittgenstein ein wahres Schützenfest befürchten.

Bad Berleburg: Klein – Lichy (69. Arnold), Neusesser, Uvira, Erdem (65. Klinker) – Linde – Benyagoub (60. Bosch), Geisler, Dickel, Hafner – Lückel (32. Koch).