VfL Bad Berleburg sagt dem RC Sorpesee den Kampf an

Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg freut sich auf sein Wochenende des Jahres. Erst geht es in der Landesliga rund, dann kommt Südwestfalen-Gigant RC Sorpesee.

Volleyball-Spektakel in der Stöppelhalle! Die heimischen Fans dürfen sich gleich auf mehrere sportliche Leckerbissen freuen. Am Sonntag treffen die Frauen des VfL Bad Berleburg im Viertelfinale um den Bezirkspokal Westfalen-Süd auf den aktuellen Tabellenführer der 3. Liga West, den RC Sorpesee. Ein (nach aktuellem Stand) zweitligareifes Team in der Kurstadt – das gibt es wahrlich nicht alle Tage.

Vor der „Kür“ will VfL Bad Berleburg am Samstag (15 Uhr) in der Partie gegen den VV Schwerte III einen Riesenschritt in Richtung Verbandsliga(-Relegation) machen, den zweiten Platz in der Landesliga festigen und die makellose Heimbilanz wahren.

Platz zwei weiter absichern

VfL-Trainer Matthias richtet vor dem Spiel gegen das Schlusslicht einen eindringlichen Appell an die Konzentration seiner Spielerinnen: „Wir müssen jetzt fokussiert bleiben und wollen die hart erarbeitete Ausgangsposition unter allen Umständen verteidigen.“ Jeder überflüssige Punktverlust könnte bei der Endabrechnung fatale Folgen haben.

„Ich erwarte ein kampfbetontes Spiel. Aber wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, werden wir auch gewinnen“, sagt Winter weiter. Eine Mahnung ist das Hinspiel, in dem die Wittgensteinerinnen einen rabenschwarzen Tag erwischten und aufgrund einer eklatanten Annahmeschwäche mit 2:3 verloren.

Gegner spielt vier Klassen höher

Ein Sieg würde Rückenwind geben für den Pokalknaller gegen den RC Sorpesee. Es ist die klassische Konstellation „David gegen Goliath“, in der Bad Berleburg nichts zu verlieren hat. Egal, wie das Spiel am Ende ausgehen wird – die Winter-Sechs feiert bereits mit dem Einzug ins Bezirkspokal-Viertelfinale einen großen Vereinserfolg. Kampflos ergeben wollen sich die Kurstädterinnen dem vier Spielklassen höher spielenden Gegner jedoch auch nicht, sondern ihren treuen Fans und sich selber ein unvergessliches Volleyball-Spektakel bereiten. Und wer weiß, vielleicht hat ja auch der Deutsche Volleyball-Pokal seine eigenen Gesetze.

„Wir sind im Moment gut drauf und würden natürlich gern erneut an unser Leistungslimit gehen. Wir wollen zumindest versuchen, den haushohen Favoriten ein wenig zu ärgern“, so die Prämisse von Erfolgscoach Matthias Winter. Der VfL Bad Berleburg will jedenfalls all sein Können in die Waagschale werfen. Neben dem Stammteam wird am Sonntag auch Melani Kunz, die bisher überwiegend zur Reserve zählte, zum Kader der ersten Mannschaft stoßen.

„Vierte kämpft um Platz vier“

Vor dem Pokalspiel stehen am Sonntag ab 11 Uhr bereits Kreisliga-Spiel auf dem Programm. Der VfL Bad Berleburg IV trifft auf die VTV Freier Grund III und den VC ‘73 Freudenberg II. Die „vierte Welle“ des VfL, die sich ausschließlich aus U18-Spielerinnen rekrutiert, kann mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein.

Gegen die beiden unmittelbaren Verfolger will man mit allen Mitteln versuchen, den vierten Tabellenplatz zu verteidigen. Trainer Jürgen Reinhard: „Wir peilen natürlich auch diesmal einen Doppelerfolg an. Die Tagesform wird den Ausschlag über Sieg oder Niederlage geben.“