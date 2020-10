Ein wenig resigniert hebt Jürgen Reinhard, Abteilungsleiter der Volleyballer des VfL Bad Berleburg, die Schultern auf die Frage, wie es für die Sportler aus der Stöppelhalle nun in den nächsten Wochen weitergehen soll.

Bekanntermaßen ist der Mannschafts-, und Breitensport aufgrund der Corona-Pandemie seit Donnerstag offiziell zum Erliegen gekommen – und lässt die einzelnen Vereine in den verschiedensten Sportarten mit Fragezeichen zurück. „Für mich fehlt ein passendes Konzept. Was passiert in vier Wochen? Läuft dann der Spielbetrieb wieder an und nach Weihnachten stehen wir vor dem nächsten Lockdown? Das kann nicht die Lösung sein“, schüttelt Reinhard den Kopf.

Irreguläre Rahmenbedingungen

Sportlich, so der Abteilungsleiter, messe er dieser Volleyballsaison, ob nun in der Jugend, oder im Seniorenbereich ohnehin keine Relevanz zu. Als eine „gebrauchte Spielzeit mit irregulären Bedingungen“ beschreibt er die Saison 2020/21 – welche Platzierungen seine VfL-Spielerinnen am Ende erreichen sei völlig hinfällig.

„Es ist für uns quasi ein Jahrestrainingslager unter Wettbewerbsbedingungen. Wie soll man eine solche Saison bewerten? Selbst wenn wir in vier Wochen wieder spielen dürften, wäre es für alle Mannschaften doch ein absoluter Kaltstart. Von fairen Bedingungen kann da keine Rede sein.“

Konkret meint der Bad Berleburger damit, dass die erste Seniorenmannschaft des VfL – sollte sich die Spielpause wirklich nur auf vier Wochen beziehen – ohne Training direkt am 29. November in Schwerte antreten müsste. Von einer vernünftigen Vorbereitung auf ein Verbandsliga-Volleyballspiel kann also nicht gesprochen werden.

Vor dem bundesweiten Sportverbot kam indes der Westdeutsche Volleyball-Verband (WVV) bereits auf die verschiedenen Teams zu und wollte den Spielbetrieb eigenmächtig bis zum 22. November aussetzen – den Mannschaften aber die Möglichkeit bieten, auf eigenes Risiko vereinzelte Spiele mit Wertung durchzuführen, um den Spielbetrieb nicht komplett zum Erliegen zu bringen. „Diese Option ist nun durch den Lockdown weg. Wir hätten dieses Angebot aber ohnehin nicht angenommen. Das Risiko war für unsere Spielerinnen zu hoch. Wir spielen Verbands-, und Oberliga, reisen quer durch die Landkreise. Viele gegnerische Teams liegen in Risikogebieten, daher war das für uns keine Option“, so Reinhard.

Ohnehin sieht der Vorsitzende für die kommenden Wochen schwarz. Ein geregeltes Fitnessprogramm für seine Spielerinnen gibt es nicht, Individualsport stehe zwar auf dem Plan, doch würde dieser auf keinste Weise das Mannschaftstraining ersetzen.

Automatismen bleiben auf der Strecke

„Volleyball ist eine der technisch anspruchsvollsten Ballsportarten die es gibt. Die Mädels können nicht vor dem Schlafengehen den Ball 20 Mal gegen die Wand pritschen, oder im Wohnzimmer Schmetterbälle üben. Dafür braucht man die Halle. Die Automatismen gehen ohne Zweifel verloren. Man kann nur hoffen, dass sich die Meisten durch Joggen und Radfahren fit halten,“

Ein frommer Wunsch, dem die ehrgeizigen und talentierten Spielerinnen des VfL sicher nachgehen werden. Dennoch läuft den Berleburgern ein wenig die Zeit davon. Denn wie schon in den vielen Jahren zuvor ist die Zeitspanne, in der die herausragenden jungen Volleyballer bei ihrem Heimatverein spielen begrenzt. Ausbildungen, Studium und Auslandsreisen entreißen dem VfL oftmals den Kern der Mannschaft.

Emma Althaus, Jana Lauber und Lara Böttger machen im kommenden Frühjahr alle ihr Abitur, wohin der Wind sie danach treiben wird ist ungewiss. Es wäre schade, wenn ihr Talent dem VfL durch die Coronasaison nur eingeschränkt zur Verfügung gestanden hätte. „Das war seit eh und je so. Die Möglichkeiten ziehen die Spieler weiter weg. Aber vielleicht haben wir ja glück“, zeigt sich Reinhard optimistisch, dass die junge Achse der Berleburger noch ein paar Jahre bestehen bleibt.

Und auch wenn es dazu kommen sollte, scheint der VfL, trotz der mittlerweile doppelten Corona-Pause im Frühjahr und nun im Winter, massig Nachwuchs zu generieren. Der Vorsitzende berichtete nämlich, dass in der Jugend ein regelrechter Volleyball-Hype ausgebrochen ist. Über 40 Junioren tummelten sich schon beim Nachwuchstraining. „Ein Paar könnten uns in ein paar Jahren sicher guttun.“

Doch das ist Zukunftsmusik. Nun gehe es für Reinhard, so wie sicher für alle Menschen in Deutschland, darum, das Virus in den Griff zu bekommen, oder mit ihm zu koexistieren. Das geht laut Reinhard aber nur mit dem passenden Konzept, welches erst noch gefunden werden muss.