VfL Bad Berleburg verlängert mit Trainer Martin Uvira

Martin Uvira gibt bei den Fußballern des VfL Bad Berleburg weiter die Anweisungen an der Seitenlinie

Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg verlängert mit seinem Trainer Martin Uvira gleich um zwei Jahre. Der Feudinger schlägt lukrative Angebote anderer Clubs aus

Fußball-Landesligist VfL Bad Berleburg schafft Klarheit auf der Trainerposition und verlängert seine Zusammenarbeit mit Martin Uvira für weitere zwei Jahre. Dies gab der Verein am Samstagmittag in einer Presseerklärung bekannt. „Wir sind sehr froh und glücklich, dass Martin uns als Übungsleiter erhalten bleibt. Seit nun zweieinhalb Jahren leistet er nachweislich Spitzenarbeit. Für uns als Verein ist es die bestmögliche Lösung und wir freuen uns, dass er lukrativere Angebote ausgeschlagen hat“, erklärt Holger Lerch, Sportlicher Leiter der Badestädter.

Der 43-jährige Uvira leitet seit der Spielzeit 2017/18 die Geschicke am Berleburger Stöppel und führte den VfL im vergangenen Jahr überraschend zum fünften Tabellenplatz in der Landesliga-Staffel 2 und erreichte mit seinen Schützlingen das Finale des Kreispokals. Mit der Vertragsverlängerung will der Verein ein Zeichen im Abstiegskampf setzen. Er sichert seinem Trainer volle Rückendeckung zu.