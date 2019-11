VfL Bad Berleburg von der SpVg Olpe klassisch ausgekontert

Olpes Fabian Schulte verpasst bei dieser Ecken-Hereingabe ein Kopfballtor nur knapp. Auch sonst hat Bad Berleburg in der Luft oft das Nachsehen.

Bad Berleburg. Der VfL Bad Berleburg überwintert nach einer 0:2-Niederlage gegen die SpVg Olpe im Dunstkreis der Abstiegsplätze. Kaum Gefahr nach vorne.

Die Winterpause des VfL Bad Berleburg wird ganz und gar im Zeichen des Abstiegskampf in der Fußball-Landesliga stehen – dies lässt sich nach der 0:2-Niederlage gegen die SpVg Olpe nicht mehr verhindern. Während die Sauerländer sich um vier Punkte von den Abstiegsplätzen entfernen, hat der VfL vor der Winterpause nur noch ein Spiel, nämlich am 8. Dezember auswärts in Langenholthausen. Kommende Woche ist Totensonntag, danach hat Bad Berleburg spielfrei.