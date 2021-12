VfL Bad Berleburg vor Verfolger-Duell in Meschede

VWer hält den Anschluss an die Tabellenspitze? Der VfL Bad Berleburg gastiert in Meschede zum Verfolger-Duell der Volleyball-Verbandsliga.

Bad Berleburg. Volleyball-Verbandsliga: Der VfL Bad Berleburg reist nach seinem dramatischen Tie-Break-Sieg mit Selbstvertrauen zum Tabellennachbarn.

Auch die Verbandsliga-Volleyballerinen des VfL Bad Berleburg müssen am Samstag vor dem vierten Advent nochmal ihre Knieschoner überstreifen – die Winterpause beginnt erst ab der kommenden Woche.

Kurz vor dem letzten Hinrundenspiel liest sich die Bilanz der Wittgensteinerinnen hervorragend. Bis dato konnten die Verbandsliga-Volleyballerinnen in jeder Partie punkten – drei Siege stehen einer unglücklichen Tie-Break-Niederlage entgegen. Demzufolge reist die Winter-Sechs nun mit breiter Brust zum Tabellennachbarn SSV Meschede (Anpfiff: Sonntag, 15 Uhr, Schule unter dem Regenbogen). Ein Duell, in dem Spannung eigentlich programmiert ist. Beide Verfolger werden mit allen Mitteln versuchen, den Kontakt zum Spitzenreiter VV Schwerte II (10 Punkte) nicht abreißen zulassen. Einen Warnschuss gab der SSV Meschede (8 Punkte) bereits in Richtung Bad Berleburg ab: Mit 3:1 Sätzen wurde der Klassenprimus aus dem Ruhrgebiet, der bereits zwei Partien mehr absolviert hat, in eigener Halle vom Parkett gefegt. „Der souveräne 3:1-Sieg gegen Schwerte zeigt, dass die Trauben diesmal ganz schön hoch hängen werden“, so die realistische Prognose von Trainer Matthias Winter. „Dennoch wollen wir erneut punkten“, appelliert er an den Kampfgeist des VfL Bad Berleburg (ebenfalls 8 Punkte). Dass Meschede auf heimischem Terrain auch ins Straucheln geraten kann, hat das einzig verbliebene Team mit „weißer Weste“ erst am vergangenen Wochenende gezeigt.

Gegner verspielt sicheren Sieg

In der Partie gegen die SG Rodt-Müllenbach konnten die Gastgeberinnen nach fast aussichtslosem 0:2-Rückstand den Hals noch einmal mit 3:2 aus der Schlinge ziehen. Ergo werden die Kurstädterinnen auch in diesem Match wieder am oberen Leistungslimit agieren müssen, um dem Favoriten Paroli bieten zu können.

„Wenn wir unsere Eigenfehlerquote auf einem erträglichen Level halten, können wir jeden Gegner schlagen“, gibt sich Trainer Matthias Winter jedenfalls kampfbetont. Daumen drücken ist auf Seiten des VfL also angesagt, ehe auf die Volleyballerinnen ihre wohlverdiente Winterpause wartet.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein