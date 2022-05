VfL Girkhausen siegt zweistellig – mit Flugkopfball

Wittgenstein. Der Spieltag nach der Meister-Kür ist ein torreicher in der Fußball-Kreisliga D3. Wildes Spiel zwischen SV Oberes Banfetal II und FC Weidenhausen.

Die Frage nach dem Meister in der Fußball-Kreisliga D3 ist seit Donnerstag beantwortet, der SV Dreis-Tiefenbach II steigt in die Kreisliga C auf. Doch auch ohne Spannung in dieser Angelegenheit ging es auf den Plätzen am Sonntag noch torreich hin und her.

TuS Erndtebrück III - SV Dreis-Tiefenbach II 2:2 (1:1).Tore: 0:1 Ayhan Cinar (7.), 1:1 Philipp Bald (20.), 1:2 Mahmud Zreikat (53., Elfmeter), 2:2 Timo Darazi (63., Elfmeter).

SV Schameder II - TuS Diedenshausen II 4:0 (3:0).Tore: 1:0 Timo Saft (5.), 2:0 Sebastian Dörnbach (22.), 3:0/4:0 Timo Saft (23., 49.).

SV Oberes Banfetal II - FC Weidenhausen 4:4 (1:1).Tore: 0:1 Maximilian Wilke (31.), 1:1 Dennis Janson (40.), 2:1 Burak Hoser (47., Elfmeter), 2:2 Maximilian Wilke (52.), 2:3 Silas Böttger (59.), 3:3 Julian Weber (80.), 3:4 Tim Müsse (84.), 4:4 Hoser (87., Elfmeter).

VfL Girkhausen - SV Feudingen III 16:1 (9:1). Wassim Omeirat (6), Kevin Brunner (4), Abdifatah Yusuf Ali (2), Thore Schneider, Tobias Koch, Musuroi Ovidiu und – per Flugkopfball – Alfred Tafoschi. Beim Gast traf Jan-Philipp Göbel.

FC Benfe II - Sportfreunde Edertal III 6:1 (2:0).Tore: 1:0 Steffen Six (23.), 2:0 Christian Geisler (38.), 3:0 Steffen Six (47.), 3:1 Dominik Schmeck (56., Elfmeter), 4:1 Christian Geisler (63.), 5:1 Timo Schneider (65.), 6:1 Steffen Six (84.).

TuS Volkholz - FC Ebenau II 3:3 (1:3).Tore: 0:1 Nadeem Tabasam (18.), 1:1 Sebastian Heß (30.), 1:2 Sebastian Heß (42.), 1:3 Lukas Belz (38.), 2:3 Gerhard Braun (78.), 3:3 Robin Spies (88.).

