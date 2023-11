Landesliga-Frauen des VfL melden „Alarmstufe rot“

Bad Berleburg Mit nur einem mageren Pünktchen im Gepäck traten die drei Volleyballteams des VfL Bad Berleburg am Wochenende die Heimreise an.

Die Lage spitzt sich zu: Auch im mit Spannung erwarteten „Kellerduell“ der Volleyball-Landesliga 6 gegen den Letmather TV zog die 1. Damenmannschaft des VfL Bad Berleburg den Kürzeren. Somit stehen weiterhin die Punkte-Null und der letzte Tabellenplatz

Für einen positiven Akzent sorgte die VfL-Reserve, die sich ein packendes Duell mit der vierten Welle des VC SFG Olpe lieferte und dafür mit einem Punktgewinn belohnt wurde, während das weibliche U18-Oberligateam in Bonn beim SV Wachtberg auf verlorenem Posten stand. Alle Begegnungen im Überblick: .

Landesliga 6 Frauen

Letmather TV – VfL Bad Berleburg 3:1 (25:18, 22:25, 25:8, 25:18). Gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf fighteten die VfL-Volleyballerinnen beim Spieltag in Siegen verbissen, doch der Letmather TV erwies sich als hartnäckiger Gegner. Trotz einer kämpferischen Leistung gelang es dem Team nicht, das Blatt zu wenden.

„Ärgerlich, heute war wesentlich mehr drin. Uns fehlt jedoch die nötige Konstanz, die Leistungsschwankungen sind einfach zu groß“, so der Kommentar von Interims-Coach Matthias Winter. Symptomatisch war der Verlauf des dritten und letztlich vorentscheidenden Satzes, nachdem Berleburg zuvor den zweiten Durchgang mit vorbildlichem Teamspirit zum 1:1-Satzausgleich gewonnen hatte. Wer glaubte, nun wären Selbstvertrauen und Stabilität zurückgekehrt, sah sich schnell eines Besseren belehrt – mit 8:25 ließen sich die Wittgensteinerinnen sang- und klanglos vom Parkett fegen. Danach war die Messe endgültig gelesen.

Die 1:3-Niederlage setzt die Alarmglocken auf Rot und erhöht den Druck für die kommenden Spiele, die nun umso wichtiger werden, um den Klassenerhalt nicht aus den Augen zu verlieren. Kein Sieg, sieben Niederlagen – für das Schlusslicht beginnt nun eine regelrechte „Mission impossible“. RC Sorpesee II (3. Platz/9. Dezember) und TuS Nuttlar (5./16. Dezember) heißen die beiden letzten Gegner vor dem Jahreswechsel.

Der VfL-Kader: Marie August, Sophia Bald, Luzy Biegler, Lara Böttger, Lena Geisweid, Marie Homrighausen, Melani Kunz, Jenny Leidner, Marie Meinecke, Meike Meinecke, Nelli Rath, Sarah Schubert und Annelie von Essen.

Bezirksklasse 17 Damen

VC SFG Olpe IV – VfL Bad Berleburg II 3:2 (25:14, 24:26, 18:25, 25:9, 15:11). Nicht alles war an diesem Wochenende von Misserfolgen geprägt, denn die VfL-Reserve (6. / 6) konnte zumindest einen Punkt gegen den VC SFG Olpe IV (5. / 10) sichern. In einem hart umkämpften Match zeigten die Kurstädterinnen eine beeindruckende Teamleistung und mussten sich erst im Tie-Break geschlagen geben, nachdem sie zwischenzeitlich mit 2:1 Sätzen in Führung lagen.

Dieser Punktgewinn gibt der Mannschaft Auftrieb und zeigt, dass auch in schwierigen Phasen positive Ergebnisse erzielt werden können. „Die Mannschaft hat Charakter gezeigt und bewiesen, dass sie auch gegen starke Gegner punkten kann“, so das Fazit von Trainerin Catharina Hüster. „Am Ende war es eine Frage der Kondition und der Konzentration, die den Ausschlag über Sieg oder Niederlage gegeben hat.“ Immerhin war ein Großteil des Teams bereits am Vorabend mit der weiblichen U18 in Bonn im Einsatz-

Der Kader: Chadischat Abaeva, Tamara Bisanz, Lea Böhl, Lilja Dickel, Naida Hrnčić, Lara Hüster, Ida Kühnert, Marie Lach, Mia Motl, Zoé Obermeier, Lena Penzin, Marie Vetter und Jana Weyler.

Oberliga 2 U18 weiblich

SV Wachtberg – VfL Bad Berleburg 2:0 (25:16, 25:14) Für den U18-Oberliga-Nachwuchs des VfL (6. / 2) gestaltete sich das Nachholspiel in Bonn als echte Bewährungsprobe. Chancenlos mussten sie sich dem starken Konkurrenten SV Wachtberg (4. / 6) geschlagen geben. Trotz des klaren Ergebnisses zeigten die jungen Talente Kampfgeist und Einsatzbereitschaft, und die Erfahrung gegen einen hochklassigen Gegner zu spielen, wird sicherlich in der Entwicklung des Teams von unschätzbarem Wert sein.

„Es war eine lehrreiche Erfahrung für unsere jungen Spielerinnen. Jetzt geht es darum, aus den Fehlern zu lernen und gestärkt in die nächsten Spiele zu gehen“, so die optimistische Prognose von Trainerin Catharina Hüster. Bereits am kommenden Freitagabend (Anpfiff: 19 Uhr) gibt der diesjährige Titelaspirant TSV Bayer 04 Leverkusen seine Visitenkarte in der Stöppelhalle ab.

Der Kader: Chadischat Abaeva, Tamara Bisanz, Lea Böhl, Lilja Dickel, Lara Hüster, Ida Kühnert, Marie Lach, Mia Motl, Zoé Obermeier und Jana Weyler

(jr)

