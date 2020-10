Via Adrina: TV Arfeld stiftet Box voller Spielsachen

Da freuen sich die Kinder: Der sanierte Spielplatz am Zentrum Via Adrina in Arfeld ist dank der Spende des TV Arfeld bestens mit Spielsachen ausgestattet.

Arfeld. Der TV Arfeld hat den Spielplatz am Zentrum Via Adrina neu ausgestattet. Projektleiter Volker Sonneborn nahm die Spenden erfreut entgegen.

Der sanierte Spielplatz am Zentrum Via Adrina in Arfeld wird von den Kindern gut angenommen. Der große Sandkasten mit Matschanlage ist dabei sehr beliebt. Der Turnverein Arfeld hat nun eine große graue Box mit Eimer, Schippe, Förmchen und weiteren Spielsachen aufgestellt, an der sich die Kinder bedienen können.

Dank an den TV Arfeld

Sarah Achenbach und Nicole Zode übergaben kürzlich die Spielsachen an Waldemar Kiel vom Arfelder Gemeinschaftsverein und an den Projektleiter, Volker Sonneborn von der Stadt Bad Berleburg. Beide dankten dem Turnverein ganz herzlich.

Dem TV Arfeld war es ein Anliegen, den Kindern im Dorf etwas zu geben, da aufgrund der Coronapandemie die Übungsgruppen lange nicht trainieren konnten und zum Teil auch immer noch pausieren. Neben Sandspielzeug sind auch Fußbälle zum Torwandschießen, Tischtennisschläger und -bälle sowie ein Boule-Spiel vorhanden.