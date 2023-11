Viel Drama für Edertal in der Nachspielzeit, Birkelbach 4:0

Wittgenstein Einen langen Atem mussten die Fans der meisten Wittgensteiner Fußballer in der Kreisliga A am letzten Hinrunden-Spieltag haben.

Die Sportfreunde Birkelbach bestätigten ihren Aufwärtstrend, drückten ihre Überlegenheit gegen Klafeld-Geisweid aber erst in Durchgang zwei in Toren aus. Auch der TSV Aue-Wingeshausen machte den verdienten Sieg gegen Freudenberg erst in der vorletzten Minute klar. Erst in Minute 95 durfte in Raumland gejubelt werden – da schoss Niklas Linde das goldene Tor beim wichtigen Heimerfolg der Sportfreunde Edertal gegen Oberschelden. Nur in Erndtebrück (0:7 gegen Deuz) war der Drops früh gelutscht. Das Topspiel ging beim 7:0 gegen Niederndorf klar an den vorzeitigen Halbzeit-Meister SV Setzen.

Sportfreunde Edertal – SG Oberschelden 1:0 (0:0). Die ausgeglichene Partie bot ganz am Ende noch viel Drama. In der 91. Minute sah Edertals Clemens Nolting nach einem taktischen Foulspiel Gelb-Rot. Spätestens da hätte mancher Heim-Fan ein remis unterschrieben, zumal die Gäste erwartet stark spielten. Doch dem Siegeswillen der Heimmannschaft tat die Unterzahl keinen Abbruch. In der fünften Nachspielminute köpfte Niklas Linde mit einem der letzten Angriffe der Partie noch zum Sieg ein und belohnte die Heimelf für den ab der 70. Minute erhöhten Druck. Zuvor hatten die Sportfreunde ein leichtes Chancenplus besessen, trotzdem hätte das Spiel bis kurz vor Ende in beide Richtungen kippen können. Beide Teams verteidigten gut und ließen wenig zu. In der 20. Minute hatte Oberschelden einen Foulelfmeter neben das Edertaler Tor geschossen.

„Es war klasse A-Liga-Fußball mit dem glücklicheren Ende für uns. Meiner Meinung nach war Oberschelden die stärkste Mannschaft, die wir in der Hinrunde zu Gast hatten“ sagte Andreas Schneider. „Wenn man in so einem Spiel in den letzten Minuten noch das Tor macht, dann ist man mit der Leistung seiner Mannschaft mehr als zufrieden“, fügte der SF-Trainer an, dessen Team wieder näher an Rang zwei heran schnuppert.

TSV Aue-Wingeshausen – Fortuna Freudenberg II 3:1 (1:0). Der sechste Heimsieg war verdient, aber alles andere als Formsache für den Aufsteiger. „Wir haben gemerkt, dass man in dieser Liga keinen Gegner mal eben mit links schlägt. Aber diesmal zählte vor allem das Ergebnis“, sagte TSV-Trainer Martin Uvira, dessen Elf nicht optimal ins Spiel gehen konnte, nachdem unter der Woche aufgrund zahlreicher Erkrankungen ein Training sogar ausfallen musste.

Wir haben gemerkt, dass man in dieser Liga keinen Gegner mal eben mit links schlägt. Aber diesmal zählte vor allem das Ergebnis. Martin Uvira, Trainer TSV Aue-Wingeshausen

Gideon Schmidt besorgte nach einer halben Stunde nach schöner Kombination das 1:0, das ein wenig befreiend wirkte für die bis dahin teilweise fehlerhaften Hausherren, die dem Gast Chancen ermöglichten. Schmidts zweites Tor war ein Sonntagsschuss in den Torgiebel (60.), aber noch nicht die Vorentscheidung. Freudenberg stellte auf Dreierabwehr um, riskierte mehr und nutzte einen Fehler im TSV-Aufbauspiel zum 1:2 durch Nikita-Erik Streich (72.).

Erst als Marc Koch mal wieder seine individuelle Klasse zeigte und zum 3:1 traf, durfte aufgeatmet werden in der Wester (89.). „Das war spielerisch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber 21 Punkte nach der Vorrunde können sich sehen lassen“, so Aue-Wingeshausens Trainer Uvira.

Sportfreunde Birkelbach – VfL Klafeld-Geisweid 4:0 (0:0). Mit dem verdienten Sieg sorgte Birkelbach dafür, dass der Vorsprung auf den Drittletzten aus Geisweid nun sechs Punkte beträgt. Die Gäste schossen zwar das erste Tor, doch der frühe Freistoßtreffer zählte nicht, weil ein zwei VfL-Akteure nicht den Abstand zur Sportfreunde-Mauer einhielten. Fortan rollte der ball aber meist in Richtung anderes Gehäuse. Drei, vier sehr gute Chancen ließ die zweikampfstarke und engagierte Heimelf zunächst noch liegen. „Aber wir sind mit der gleichen Einstellung aus der Kabine gekommen und haben uns nicht verrückt machen lassen, sondern auf unsere Stärken vertraut“, lobte Interimscoach Jonah Stremmel sein Team, das ihn beim dritten „zu null“ in Folge auch wieder mit der Defensivarbeit überzeugte.

Die Birkelbacher Frederik Engemann (rechts) und Tim Langenbach versuchen einen Gästeangriff zu stoppen. Die Sportfreunde spielten erneut zu Null und besiegten auch Klafeld-Geisweid. Foto: Dirk Schäfer

Und offensiv fiel binnen 17 Minuten die Entscheidung: Aus dem Getümmel brach Fabian Hansmann den Torbann (52.), Luca Grebe legte nach Steilpass schnell nach (58.). Eine kluge Hereingabe verwertete Till Büdenbender zum 3:0 (64.), und Dennis Althaus war per Kopf nach Ecker zur Stelle (69.). Hinten ließen die SF nur noch einen Freistoß und einen Distanzschuss zu.

TuS Erndtebrück – TuS Deuz 0:7 (0:1). Während die personell gebeutelten Deuzer einen Befreiungsschlag im Kellerduell landeten, verpassten es die zu zwölft angetretenen Hausherren, nachzulegen. Zur Pause führte der Gast durch Christian Sting (36.) mit 1:0, im zweiten Durchgang entglitt den Erndtebrückern einmal mehr das Spielgeschehen. Nach zwei frühen Gegentreffern nach der Pause war die Vorentscheidung gefallen. Noah Kurzweg (48.), Hendrik Stenschke (50., 65.), Daniel Feuring (68.), Lasse Terczyk (82.) und Matthias Friedrich (89.) waren die Deuzer Torschützen.

