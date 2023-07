Vier Elfer, schwere Beine und sechs Tore im zweiten VfL-Test

Bad Berleburg. Das zweite Testspiel der beiden Nachbarn war auch eine Übungseinheit fürs Elfmeterschießen.

Mit einem Achtungserfolg endete für den TuS Diedenshausen das Testspiel beim VfL Bad Berleburg. Der B-Liga-Vize holte sich am Stöppel nach 1:3-Halbzeitrückstand noch ein 3:3 – für beide war es der zweite Test des Sommers.

Das Team des neuen VfL-Trainers Björn Breuer legte überfallartig los und ging durch einen Treffer per Foulelfmeter von Finn Dickel in der zehnten Minute in Führung. Tim Kuhn (11.) und Sebastian Wermeier (16.) legten binnen weniger Minuten nach. In der 17. Minute machten sich die Gäste offensiv bemerkbar: Kapitän Nils Homrighausen erzielte mit der ersten und einzigen Torchance in Durchgang eins das 1:3.

Bad Berleburg bekam noch zwei weitere Foulelfmeter zugesprochen, da Diedenshausens Abwehr mit den schnellen Angreifern überfordert war. Die Strafstöße verschossen Tim Kuhn und Louis Brandt jedoch.

Philipp Dienst gleicht mit Doppelpack aus

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufgehört hatte. Philipp Dienst verwandelte den vierten Foulelfmeter der Partie zum 2:3 für Diedenshausen (48.). Danach ging bei Berleburg nichts mehr, das Team wirkte von der harten Trainingswoche gezeichnet. Diedenshausen zeigte sich in der zweiten Hälfte spritziger und glich durch erneut Dienst kurz vor Ende der Partie aus (82.).

Bad Berleburgs verletzter Kapitän Yannik Lückel ließ Revue passieren: „Die erste Halbzeit war richtig gut, danach wurden die Beine etwas schwerer und Diedenshausen hat das gut gemacht, weshalb das Unentschieden auch verdient ist.“ Er kritisiert jedoch auch die Chancenauswertung des ersten Durchgangs: „In Halbzeit eins lassen wir eine Menge Holz liegen, wir hätten auch mit 5:1 in die Pause gehen können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein