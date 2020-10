Vier Gegentore und zwei Rote Karten für den TuS Erndtebrück

Holzwickede. Vier Gegentore, eine Gelb-Rote Karte, zwei Rote Karten: Der TuS Erndtebrück erlebte einen bitteren Nachmittag am 7. Spieltag der Fußball-Oberliga. Beim Holzwickeder SC gab es eine 0:4 (0:2)-Niederlage. Die Wittgensteiner fielen dadurch auf Platz 14 zurück.

Drei Tage nach dem 0:2 gegen den Meisterschafts-Mitfavoriten RSV Meinerzhagen geriet Erndtebrück beim Tabellenzweiten, der nun auch bereits sein fünften Spiel gewonnen hat, bereits nach zehn Minuten durch ein Tor von Robin Schultze ins Hintertreffen. „Wir konnten in der ersten 15 Minuten körperlich nicht gegen die Holzwickeder ankommen“, sagte Stefan Trevisi. Seine Vorgabe sei gewesen, die beiden „Sechser“ der Gastgeber aus dem Spiel zu nehmen. Der Trainer ärgerte sich: „Aber das haben wir nicht gemacht.“ Seine Spieler hätten „wenigstens versuchen müssen, den Plan durchzudrücken“.

Gelb-Rot gegen Taira Tomita

In der Folge habe seine Mannschaft die Partie „ein bisschen ausgeglichener gestalten“ können, das 2:0 aber machte Enis Delija (40.). Noch vor der Pause pfiff Schiedsrichter Florian Exner (Münster) nach einem vermeintlichen Foul an Lars Schardt nicht zum Elfmeter. „Die Berührung soll zu gering gewesen sein“, bemängelte Trevisi, „so hätten wir nochmal rankommen können.“

Nach der Pause blieb Admir Terzic, nach seinem zweiten Einsatz nach seiner wochenlangen Verletzungspause am Ende seiner Kräfte, in der Kabine; Trevisi stellte die Hintermannschaft um. Doch nur sieben Minuten später war der neue Plan schon geplatzt. Taira Tomita sah „Gelb-Rot“ (53.). Trevisi ärgerte sich über den Platzverweis nach dem erst zweiten Foul, sah überdies nur eine Minute später das 0:3 durch Rene Richter. Zuvor hatten Fuad Dodic und Schardt Chancen zum Abschlusstreffer nicht genutzt.

Rote Karte gegen Ahmad Ibrahim

In der 80. Minute dann die nächste Karte, diesmal „Knallrot“ gegen Ahmad Ibrahim. Der hatte sich den Ball abluchsen lassen, rannte seinem Gegenspieler hinterher und versuchte mit einer Grätsche das Missgeschick zu reparieren – was der Schiedsrichter wohl entweder als Revanchefoul oder grobes Spiel einordnete. „Völlig überzogen“, sagte Trevisi. In doppelter Unterzahl musste der TuS dann in der 87. Minute noch das 0:4 durch Nico Berghorst hinnehmen.

Das i-Tüpfelchen der verunglückten Ausfahrt ins östliche Ruhrgebiet: Trevisi selbst sah nach Spielende ebenfalls „Rot“. Das kommende Spiel coacht also Co-Trainer Lars Birlenbach.

TuS Erndtebrück: Brammen – Schneider, Tuncdemir, Terzic (46. Sallauka), Tomita – Wolzenburg (46. Inada), Fukuchi – Dodic, Yazar (66. Birkelbach), Ibrahim – Schardt.