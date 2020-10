Volleyball: VC 73 Freudenberg und VTV Freier Grund spielfrei

Freudenberg/Neunkirchen. Nachdem am 28. Oktober in der Videokonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten der Länder u.a. ein bundesweiter Stopp des Amateursports ab dem 2. November und bis zum 30. November beschlossen wurde, haben das Präsidium und der Vorstand des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) den Spielbetrieb auf Vorschlag des Bundesspielwartes in sämtlichen dritten Ligen sowie den Regionalligen ab sofort ausgesetzt.

Saisonabbruch als letzte Option

Damit entfallen auch an diesem Wochenende (30. Oktober bis 1. November) alle Spieltage in sämtlichen dritten Ligen sowie Regionalligen. Dies betrifft zum einen die Drittliga-Herren des VC 73 Freudenberg, die am Sonntag bei Tabellenführer TSV Giesen Grizzlys II hätten antreten müssen und die Regionalliga-Frauen der VTV Freier Grund, die am Samstag am Rassberg den RC Borken-Hoxfeld II zu Gast gehabt hätten. Für Freudenberg geht es damit frühestens am Sonntag, 6. Dezember, mit einem Heimspiel gegen FCJ Köln weiter. Noch länger wird aller Voraussicht nach die Pause für die VTV-Frauen sein. Das nächste Spiel nach dem Ende des Amateursportverbots ist für Sonntag, 13. Dezember, gegen VV Humann Essen angesetzt.

Nicole Fetting, Generalsekretärin des DVV, sagt: „Wir nehmen die Corona-Situation, die Ängste und Bedenken der Volleyball-Teams in den Vereinen sehr ernst und sind uns unserer Fürsorgepflicht bewusst. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, dass wir bereits den Spieltag vor dem Inkrafttreten der neuen Maßnahmen ab dem 2. November absagen. Wir hoffen, dass alle damit verantwortungsbewusst umgehen, damit wir ab Dezember den Spielbetrieb fortsetzen können. Ein Saisonabbruch soll die letztmögliche Option bleiben.“

Und Gerald Kessing, Bundesspielwart des DVV, sagt: „Der Schutz unserer Sportlerinnen und Sportler sowie deren Angehörigen hat größte Priorität. Wir hoffen, dass die schnelle und konsequente Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen der Regierung dazu führen, dass wir bald wieder trainieren und spielen dürfen.“