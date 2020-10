Vor dem zweiten Heimwettkampf: Neue Rolle für die SKV-Turner

Dreis-Tiefenbach. An diesem Samstag findet in der kompakten Saison 2020 der 1. Kunstturn-Bundesliga bereits der zweite Heimwettkampf der Siegerländer Kunstturn-Vereinigung (SKV) statt. Gegner sind um 18 Uhr im Leistungszentrum in Dreis-Tiefenbach die Turner von Eintracht Frankfurt, Meister der 2. Bundesliga Nord 2019 und als Aufsteiger erstmals in der langen Vereinsgeschichte im Oberhaus des deutschen Vereinsturnens vertreten. Zuschauer sind erneut nicht zugelassen.

Hessen bringen Ukrainer mit

Im Aufstiegswettkampf in Oberhausen im vergangenen Dezember zeigten die Eintracht-Turner gegen den höher eingeschätzten TV Schiltach besondere Nervenstärke. Da es nach allen Gerätedurchgängen unentschieden stand, musste der „Sudden Death“ entscheiden, in dem wie im Elfmeterschießen beim Fußball einzelne Turner solange gegeneinander antreten mussten, bis eine Mannschaft einen Vorsprung hatte. Das waren am Ende die Turner aus der Mainmetropole, die mit über 3.400 Mitgliedern die größte aktive Abteilung des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sind.

Unterschiedliche Leistungen am Vor-Wochenende

Die Ergebnisse der beiden Mannschaften am vorigen Wochenende hätten unterschiedlicher nicht sein können: Hier der überraschende 35:30-Sieg der SKV nach einer soliden Mannschaftsleistung gegen den siebenmaligen Deutschen Meister und Titelverteidiger KTV Straubenhardt, da die überaus klare Heimniederlage der Hessen gegen den SC Cottbus. Dieses Zahlenwerk wird aber am Samstag nicht zählen, kommt doch eine andere Eintracht-Mannschaft ins Siegerland.

Gegen Cottbus fehlten im Sportzentrum Riederwald noch die ausländischen Gastturner, die entweder von ihrem Verband nicht freigegeben wurden oder – wie im Fall des ukrainischen Weltklasseturners Petro Pakhniuk – beim gleichzeitig ausgetragenen World Challenge Turnier in Szombathely/Ungarn engagiert waren. Dort gewann Pakhniuk übrigens das Barrenturnen. Die von ihm erzielten 14,95 Punkte wären die Tageshöchstwertung in Dreis-Tiefenbach gewesen. Pakhniuk ist zudem ein guter Mehrkämpfer und wird von seinem Landsmann Eduard Yermakov am Boden und an den Ringen unterstützt.

Zwei Pluspunkte sind Pflicht

Wenn die SKV die beim Sieg gegen Straubenhardt gezeigte geschlossene Mannschaftsleistung wiederholen kann, sind weitere zwei Pluspunkte möglich und auch Pflicht, will man ins Halbfinale einziehen. Da die Zielsetzungen nach dem Auftakterfolg jedoch höher gesteckt sein werden, kommt es wie schon in den Vorjahren auch darauf an, gegen die Aufsteiger als vermeintliche „Underdogs“ keine Gerätepunkte abzugeben. Bei der schon erwähnten Stärke von Pakhniuk am Barren könnte es gerade dort eng werden. Dem Mannschaftsverantwortlichen Heinz Rohleder stehen die Turner zur Verfügung, die gegen Straubenhardt größtenteils exzellente Übungen zeigten. Ob der junge Mattis Eckstein sein Erstliga-Debüt feiern wird, ist auch vom Verlauf des Wettkampfes abhängig.

Nächster Schritt Richtung Halbfinale

„Auch wenn die Unterstützung durch unsere Zuschauer fehlt, haben wir die Bürde des Favoriten zu tragen. Wenn unsere Turner aber ebenso konzentriert und entschlossen zu Werke gehen wie am vorigen Samstag, dann sollte uns schon der nächste Schritt auf dem Weg ins Halbfinale gelingen“, so die Erwartung von SKV-Präsident Reimund Spies für den Wettkampf gegen die „Adler“ vom Main.