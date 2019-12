VTB Siegen muss die Oberliga verlassen

Ochtrup. Die Turnerinnen des VTB Mädchen haben sich erwartungsgemäß nicht im Oberhaus des Westfälischen Turnerbundes (WTB) halten können und sind nach dem Relegationswettkampf in Ochtrup ebenso wie die Sportfreunde Birkelbach in die Verbandsliga abgestiegen. Mit 133,40 Punkten blieb dem VTB nur der achte und letzte Platz.

Zwei junge Hoffnungsträgerinnen

Der Ausfall von Top-Turnerin Hanna Mentzel, die ein freiwilliges soziales Jahr in Südafrika absolviert und die auch in der kommenden Saison deshalb nicht an den Start geht, war nicht zu kompensieren. So standen Sarah Kolz, Antonia Kölsch, Lisa Marx und Nina Häner von vorneherein auf verlorenem Posten. Die beiden erfahrenen Turnerinnen Sarah Kolz und Antonia Kölsch hatten eigentlich schon ihre Turnkarriere beendet, nahmen das Training aber noch einmal auf, stellten sich der Mannschaft zur Verfügung und turnten ihre Übungen solide durch.

Für die beiden Nachwuchsturnerinnen Lisa Marx und Nina Häner galt es, neue und schwierigere Teile in die Übungen einzubauen. Lisa Marx stürzte beim Schraubensalto am Boden und leistete sich am Schwebebalken zwei Absteiger. Nina Häner turnte in ihrer Stufenbarrenübung erstmals die schwierigen Riesenfelgen und zeigte auch eine hervorragende Bodenübung. Beide lassen für die Zukunft viel erhoffen.

In der Saison 2020 wird die junge VTB-Riege – keine Turnerin ist älter als zwölf Jahre – versuchen, in der Verbandsliga zu bleiben.