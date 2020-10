VTV Freier Grund: Die nächsten Punkte gegen den Abstieg

Die Volleyball-Frauen der VTV Freier Grund sorgen weiter für Furore in der Regionalliga. Jubeln darf auch der TV Dresselndorf.

Siegerland. Während Drittligist VC 73 Freudenberg und Verbandsligist CVJM Siegen SG spielfrei waren, feierte Frauen-Regionalligist VTV Freier Grund den nächsten Sieg. Überzeugend traten auch die Dresselndorfer Herren auf.

Frauen-Regionalliga

VTV Freier Grund - SC 99 Düsseldorf 3:2 (25:27, 22:25, 25:15, 25:20, 15:12). Trotz eines 0:2-Satzrückstandes beim Regionalliga-Heimspieldebüt gegen den bisher sieglosen SC Düsseldorf gelang den VTV- Frauen am Ende noch ein mit zwei Punkten belohnter 3:2-Sieg – der nächste Schritt auf dem Weg zum Klassenerhalt für den Aufsteiger.

In den beiden ersten Sätzen bot sich den Zuschauern in der Rassberg-Sporthalle ein ähnliches Bild. Von Beginn an führten die VTV mit wenigen Punkten, hielten diesen Vorsprung bis zur Mitte des Satzes, ehe Düsseldorf von individuellen Fehlern der Gastgeber profitierte und wieder aufschloss. Im ersten Durchgang vergaben die Südsiegerländerinnen sogar einen Satzball, während sich die Gäste im zweiten Satz bereits früher absetzten. Zwei Niederlagen mit 25:27 und 22:25 waren die Folge.

Freudenberg will den nächsten Sieg Für den am vergangenen Wochenende spielfreien Drittliga-Aufsteiger VC 73 Freudenberg geht die Saison am kommenden Samstag, 10. Oktober, mit einem Heimspiel weiter. Die Mannschaft von Norbert Homrighausen erwartet um 19.30 Uhr im Sportzentrum Büschergrund den punktgleichen Tabellennachbarn DJK Delbrück zur nächsten wichtigen Partie.

Trotz dieses Rückstandes gaben die VTV-Damen nicht auf und erspielten sich im dritten Abschnitt gleich eine Führung, die auch dank druckvoller Aufschläge bis zum 18:8 ausgebaut wurde. Der 25:15- Satzgewinn war somit reine Formsache. Auch im vierten Abschnitt hielten die VTV den Druck aufrecht. Ein ums andere Mal wurde die Düsseldorfer Annahme vor große Probleme gestellt. Folglich war der Spielaufbau bei den Spielerinnen aus der Landeshauptstadt gestört, was sich in der Konsequenz auch in deren Angriffsspiel bemerkbar machte. Nach zwischenzeitlich deutlichen Führungen gelang den VTV mit 25:20 der Satzausgleich.

Im Tiebreak machten die Gastgeberinnen da weiter, wo sie in den letzten beiden Durchgängen aufgehört hatten. Beim Spielstand von 8:3 wurden ein letztes Mal die Seiten gewechselt. Nach dem 12:7 verwandelte Freier Grund den dritten Matchball zum 15:12-Endstand.

Die nächsten Punkte erhofft sich die Regionalliga-Neuling in der kommenden Woche beim SV Wachtberg, den man noch aus der vergangenen Oberligasaison kennt – sicher keine unlösbare Aufgabe für die VTV Freier Grund.

Verbandsliga

VfL Gemünd - TV Dresselndorf 0:3 (15:25 20:25 22:25). Ersatzgeschwächt mussten die Südsiegerländer zum Aufsteiger in die Eifel fahren. Drei Spieler fehlten dem Team, das daher vom erfahrenen Timo Otto – er spielte bereits in Regionalliga-Zeiten für den TVD – auf der Liberoposition unterstützt wurde. „Von Anfang an waren wir trotz der langen Fahrt hellwach und lagen durch starke Aufschläge schnell mit 16:4 vorne“, so Trainer Stipe Brekalo. Der Gastgeber wirkte zunächst durch das solide Spiel der Dresselndorfer überfordert, fing sich später jedoch. Der erste Satz ging verdient mit 25:15 an Dresselndorf. Auch im zweiten Satz ließ der TVD nicht nach, verbuchte ihn mit 25:20. „Gerade zum Ende des Satzes hat die Mannschaft durch gute Blockarbeit und starke Angriffe gezeigt, dass man das Spiel gewinnen will“, sagte Brekalo. Im dritten Satz steigerten sich die Dresselndorfer gegen Ende und gewannen knapp mit 25:22.

Mit drei Punkten im Gepäck geht es in eine dreiwöchige Pause, bevor Tabellenführer Rhein-Sieg Volleys II empfangen wird.