Siegerland. Enttäuschte der TV Dresselndorf in Bonn auf ganzer Linie, bejubelte der CVJM Siegen den vorzeitigen Klassenerhalt in der Verbandsliga. Die Oberliga-Frauen der VTV Freier Grund entschieden auch das Derby-Rückspiel gegen den VC SFG Olpe für sich und bleiben in Sachen Aufstiegsrelegation in der Verlosung. Regionalligist VC 73 Freudenberg war spielfrei.

Verbandsliga

CVJM Siegen - SV Wipperfürth 3:2 (23:25, 25:17, 25:16, 16:25, 16:14). Großer Jubel beim CJVJM Siegen, denn durch die zwei Punkte gegen die Gäste aus dem Oberbergischen hat der Aufsteiger sein gestecktes Saisonziel – den Klassenerhalt – bereits drei Spieltage vor Saisonende unter Dach und Fach gebracht.

„Die Leistung der gesamten Mannschaft war hervorragend. Deshalb haben wir uns die zwei Punkte auch verdient“, freute sich Volleyball-Abteilungsleiter Philip Mörschel. Insbesondere durch hervorragendes Blockspiel holte sich Siegen die Sätze zwei und drei. Ein Sonderlob gab es für Mittelblocker Toni vom Bovert, sage und schreibe 16 direkte Blockpunkte erzielte. Nach einem Durchhänger im mit 16:25 deutlich verlorenen vierten Abschnitt rissen sich die Siegener im Tiebreak wieder zusammen und hatten am Ende auch ein wenig Glück – das Glück des Tüchtigen.

SG Bonn Vorgebirge - TV Dresselndorf 3:0 (25:21, 25:21, 25:15). „Man kann von einem gebrauchten Tag sprechen. Aufgrund der schwachen Mannschaftsleistung ging die 0:3-Niederlage absolut in Ordnung“, bemerkte ein frustrierter Dresselndorfer Übungsleiter Jörn Bertscheit.

Seine Mannen hatten im ersten und zweiten Satz Chancen zum Satzgewinn, die sie aber fahrlässig durch eine hohe Eigenfehlerquote verspielten. Selbst eine deutlich 11:6-Führung im zweiten Satz verwandelte sich durch individuelle Fehler, nur unterbrochen von zwei taktischen Auszeiten, in einen 11:14-Rückstand.

„Jetzt ist es wichtig, dass wir einen Haken hinter den Spieltag machen und positiv und gut vorbereitet ins s nächste Heimspiel gegen den RSV Much & Buisdorf II gehen. Das ist eine Mannschaft, die nur zwei Punkte hinter uns liegt. Mit einem Sieg und drei Punkten können wir auch wieder am CVJM Siegen auf den fünften Tabellenplatz vorbeiziehen“, hofft Jörn Bertscheit auf eine bessere Vorstellung seiner Mannen vor heimischer Kulisse.

Frauen-Oberliga

VC SFG Olpe - VTV Freier Grund 0:3 (22:25, 19:25, 21:25). „Es war eines unserer besten Saisonspiele“, resümierte VTV-Trainer Alfred Terkowsky nach dem überraschend deutlichen Derby-Sieg in Olpe. Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse, darunter zahlreiche Siegerländer, sah es im ersten Durchgang zunächst nicht aus. Die Gäste lagen zunächst immer wieder mit zwei, drei Punkten hinten, doch in den entscheidenden Momenten zog Terkowsky seine Trumpfkarte, beantragte jeweils eine Auszeit. „Da gab es noch keine Not, aber ich weiß ja, wie meine Mannschaft tickt. Dabei waren es weniger taktische Momente, schon gar keine personellen Änderungen.“ Es waren vielmehr individualtaktische Hinweise, auch psychologischer Art. „Und dann musst du sie bestärken, was gut war und hoffen, dass es funktioniert.“

Ganz starke Lara Terkowsky

Es funktionierte – auch, weil der Gegner mitspielte. Sowohl bei 11:14 wie auch bei 18:20 klappte das Auszeit-Spielchen – und das war im Nachhinein schon die halbe Miete. Aufbauend auf einer stabilen Annahme, einem durchschlagskräftigen Angriff sowie einem sich steigernden Block, der den SFG-Angriffen zunehmend den Schneid abkaufte, konnte der VTV-Coach ruhig bleiben. „Da hatte ich nicht den Eindruck, dass noch etwas schief gehen könnte.“ Verlassen konnte sich Terkowsky auf die Konstanz seiner Leistungsträgerinnen. Das bestätigte auch der SFG-Trainer Michael Jürgens: „Ich hatte zuweilen den Eindruck, gegen ‚VTV Lara Terkowsky‘ zu spielen.“ In diese Kerbe schlug auch der Trainer-Vater: „Lara hat gemacht, was sie wollte.“

Das Wort „Regionalliga“ nahm Terkowsky nicht in den Mund. Für den Meistertitel kommen die Siegerländerinnen kaum noch infrage, aber die Relegation ist denkbar. Sie liegen punktgleich mit dem Zweiten SV Wachtberg auf Platz drei.