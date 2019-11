VTV Freier Grund fiebern dem Derby entgegen

Neunkirchen. „Länderspiel“ im Volleyball am Samstag in der Rassberg-Sporthalle in Neunkirchen: Die VTV Freier Grund erwarten den VC SFG Olpe.

Dass es in der Frauen-Volleyball-Oberliga auch in dieser Saison zu einem Derby zwischen der VTV Freier Grund und dem VC Olpe kommen würde, war schon vor Saisonbeginn klar. Dass der Tabellenzweite dabei auf den Rangsechsten treffen würde, war ebenfalls durchaus im Bereich des Möglichen. Dass jedoch die VTV als erster Verfolger des Tabellenführers in das morgige Duell (17.30 Uhr) gegen die Mannschaft aus dem Nachbarkreis, die im Mittelfeld zu finden ist, in der Sporthalle Am Rassberg geht, damit hatte wohl niemand so wirklich gerechnet. Denn vor der Spielzeit standen die Vorzeichen eher umgekehrt. Während die Olper nach der nur knapp verpassten Relegation in der Vorsaison nun den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen wollten, schrieb sich die VTV „nur“ den Klassenerhalt auf die Fahnen.