VTV Freier Grund: Spiel in Lüdenscheid abgesagt

Das Landeliga-Spiel der Handballfrauen von Aufsteiger VTV Freier Grund in Lüdenscheid ist kurzfristig abgesagt worden. Das ist der Grund.

Neunkirchen. Die Auswärtspremiere der Landesliga-Frauen der VTV Freier Grund, die am Sonntag um 17 Uhr bei der HSG Lüdenscheid hätte stattfinden sollen, fällt aus. Grund ist ein Corona-Verdachtsfall beim Fusionsverein aus Neunkirchen und Salchendorf.

Der Aufsteiger aus dem südlichen Siegerland war am Donnerstagnachmittag an die HSG Lüdenscheid herangetreten mit der Bitte, die Partie vorsichtshalber zu verschieben. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht. Freier Grund hatte sich im Saisonauftaktspiel am vergangenen Wochenende deutlich mit 36:23 gegen den TV Westfalia Halingen durchgesetzt.