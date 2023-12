VTV Freier Grund überwinden „Tie-Break-Trauma“

Siegerland VC Freudenberg sicher zum 3:1 gegen Gievenbeck. TV Dresselndorf gegen Spitzenreiter Aachen erst im Tie-Break gestoppt.

Die Volleyball-Regionalligisten VC Freudenberg (Männer, 3:1 gegen Gievenbeck) und VTV Freier Grund (Frauen, 3:2 gegen Düsseldorf) beendeten 2023 mit guten Leistungen. Das Verbandsliga-Duo dagegen verlor seinen Jahresabschluss. Pech für den TV Dresselndorf, der gegen Tabellenführer Aachen im Tie Break verlor. Der CVJM Siegen gab die Partie bei den Rhein-Sieg Volleys mit 1:3 ab.

Männer-Regionalliga: VC Feudenberg - TSC Gievenbeck 3:1 (24:26, 25:23, 25:14, 25:19). Deen ersten Durchgang geben die Freudenberger ab, nachdem sich Trainer Norbert Homrighausen 23:20-Führung dazu entschloss kräftig durchzuwechseln. „Das hat die Mannschaft verunsichert, es kamen Fehler hinzu und die Wechsel später wieder rückgängig zu machen, hat auch nichts gebracht. Also mein Ding“, so Homrighausen schludbewusst. Der glaubte dann auch den zweiten Durchgang schon verloren, als bei 12:17-Rückstand Tamas Csimadias an die Servicelinie trat. Der Ungar schlug vier Asse, brachte sein Team durch vier weitere gute Aufschläge 20:17 nach vorn. Das 25:23 war für die Münsterländer gleichbedeutend mit dem Verlust des Spiels, sie ergaben sich beim Freudenberger 25:14 in dritten Satz fast kampflos und gaben auch den vierten am Ende aus der Hand, nachdem sie bis zum 20:19 die Sache spannend gehalten hatten. Weiter geht es für die Feudenberger am 13. Januar bei der Drittvertretung von Humann Essen.

Frauen-Regionalliga: VTV Freier Grund - Düsseldorfer SC 3:2 (25:17, 17:25, 19:25, 54:20, 15:9). Die Liga ist extrem ausgeglichen besetzt, von daher bewertet VTV-Trainer Alfred Terkowsky den Sieg über den Tabellendritten aus der Landeshauptstadt nicht als überraschend. „Wir haben auch im Hinspiel 2:0 geführt, haben uns dann aus dem Konzept gebracht und unnötig 2:3 verloren“, so der Coach. Tie Break also auch schon im Hinspiel - und verloren. Das zog sich durch die gesamte Rückrunde, so dass es nach dem lezten Ball am Sonntagabend auf dem Rassberg kollektives Aufatmen bei den Frauen und ihrem Trainer gab. „Jetzt wissen wir, dass wir auch einen fünften Satz wieder gewinnen können.“ Den hatte das VTV-Team bereits gut begonnen - und als mit 8:3-Führung die Seiten letztmals gewechselt wurden, sah das schon nach einem Erfolg aus, den es dann ja auch gab. Mit Hilfe der lautstarken Unterstützung von den Rängen der von ihren Auswärrtsspielen zurückgekehrten dritten Mannschaft hatte es nach den deutlich verlorenen Sätzen zwei und drei in Durchgang vier nach 2:6-Rückstand die Wende gegeben. „Da dachten wir schon, der Zug wäre abgefahren“, so Terkowsky, der sich natürlich über das „Umbiegen“ der Partie freute, als es mit dem 25:20 in den fünften Satz ging. Schon am 7. Januar steht die Reise nach Münster zum Spitzenreiter SV BW Aaasee an.

Männer-Verbvandsliga: TV Dresselndorf - SG Aachen 2:3 (26:28, 25:19, 25:22, 18:25, 13:15). Mit eigenem Satzball in Durchgang eins und den Blick auf die beiden weiteren Sätze hätte die Angelegenheit gegen den Tabellenführer mit drei Durchgängen erledigt sein können. Doch in der voll besetzten Niederdresselndorfer Halle musste das Team von Trainer Stipe Brekalo in die Verlängerung. Doch auch hier blieb es ein Geschehen auf Augehnhöhe. Dass es letztlich in Richtung Aachen tendierte, schreibt der Trainer der etwas größeren Cleverness der Gäste zu, was auch in Satz schon den Ausschlag gegeben hatte. Dennoch: Es war eine jederzeit umkämpfte Partie, die die Südsiegerländer auch gewinnen konnten. Dann sähe die Tabellensittuation am Jahresende für den TVD noch günstiger aus. So war die Enttäuschung nach Spielfluss schnell verflogen. Die gewonnenen Sätze zwei und drei machen auf jeden Fall wegen der guten Aufschläge und dem druckvollen Spiel Hoffnung. Am 20. Januar geht es für die Dresselndorfer gegen den 1. FC Spich mit einem Heimspiel weiter.

Rhein-Sieg Volleys III - CVJM Siegen 3:1 (25:14, 26:24, 15:25, 25:13). Die Siegener stellten in den Sätzen zwei und drei ihren Kampfgeist unter Beweis, standen beim 24:23 bei Satzball kurz vor dem Ausgleich. Das klappte nicht, dafür dann aber ein klares Ergebnis in Durchgang drei. Der Rückfall in alte Fehler prägte dann Satz vier. Schnell war klar, dass es nichts mehr zu gewinnen geben würde. Gegen den PTSV Aachen geht es am 13. Januar weiter.

