Warum Trainer Robert Andersson in seine Heimat zurückkehrt

Ferndorf. An der Stählerwiese endet eine Ära. Trainer Robert Andersson wird den TuS Ferndorf verlassen. So begründet der Schwede seinen Abschied.

Der TuS Ferndorf und Trainer Robert Andersson gehen nach der laufenden Saison getrennte Wege. Das gab der Handball-Drittligist am Mittwochabend bekannt. Damit endet die dreijährige Zusammenarbeit der Siegerländer mit dem schwedischen Ex-Nationalspieler, den es zurück in seine Heimat nach Ystad zieht.

Andersson hatte den Siegerländer Traditionsklub im Sommer 2020 als Nachfolger des beim Bundesligisten ASV Hamm tätigen Michael Lerscht übernommen und in der ersten Saison zum Klassenerhalt geführt.

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga in der letzten Saison erreichte der zweifache Europameister mit seinem neuformierten jungen Team den zweiten Platz in der Süd-West-Staffel der 3. Liga und damit die Qualifikation für die Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga.

„Die Zeit war aber auch enorm kräftezehrend“

„Wir bedanken uns bei Robert für seinen engagierten Einsatz und die stets angenehme Zusammenarbeit in den vergangenen drei Jahren. Er hat unsere sportlichen Strukturen weiter professionalisiert und hatte einen maßgeblichen Anteil an unserem Klassenerhalt in der Corona-Saison 2020/2021 aus einer beinahe ausweglosen Situation heraus. Auch die Aufholjagd in der letzten Saison mit dem nur hauchdünn verpassten Klassenerhalt bleibt untrennbar mit dem Namen Robert Andersson verbunden“, resümiert Mirza Sijaric die Amtszeit des Schweden.

„Die drei Jahre hier in Ferndorf werde ich immer in bester Erinnerung behalten. Vom ersten Tag an habe ich mich hier sehr wohl gefühlt und vertrauensvoll mit den Verantwortlichen und der Mannschaft zusammengearbeitet. Die Zeit war aber auch enorm intensiv und kräftezehrend, sodass ich meine Akkus nach der Saison wieder aufladen muss. Dies gelingt am besten in meiner schwedischen Heimat. Bis es soweit ist, werde ich gemeinsam mit meiner Mannschaft alles versuchen, die Aufstiegsrunde erfolgreich zu bestreiten. Herzlich bedanken möchte ich mich schon jetzt bei den zahlreichen Fans des TuS,“ sagt Robert Andersson selbst beim Blick zurück auf seine Zeit in Ferndorf.

