Wattenscheid 09 zeigt bei den SF Siegen die alten Schwächen

Siegen. Da war mehr drin, aber am Ende musste 09 mit dem 1:1 in Siegen froh sein, fand Trainer Britscho. Eine Verletzung dämpfte die Stimmung zusätzlich.

Ein spätes Tor, ein eingefahrener Auswärtspunkt – aber es herrschte alles andere als zufriedene Stimmung, als die SG Wattenscheid 09 sich am Samstagabend auf den Rückweg Richtung Ruhrgebiet machte. Im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres gab es ein 1:1 bei den Sportfreunden Siegen, aber auch die Erinnerung an alte Probleme.

Vom Spielverlauf her müsse man den Punkt eben mitnehmen, meinte Trainer Christian Britscho, auch wenn mehr drin gewesen wäre. „Über ein 3:0 zur Halbzeit oder ein 5:1 am Ende hätte Siegen sich nicht beschweren können“, fand er, „aber es hilft ja nicht zu jammern, was hätte sein können.“

Wattenscheid 09: Ein Neuzugang steht in der Startelf

Bereits am Ende des vergangenen Jahres war genau das das Problem der SG Wattenscheid 09. Ein Chancenfeuerwerk im Lohrheidestadion gegen die SpVgg Vreden reichte nur zu einem glücklichen 1:1, bei der TSG Sprockhövel verlor man trotz eines spielerisch starken Auftritts 1:4. Gute Leistung, schlechte Chancenverwertung – auch in Siegen? „Das möchte ich nicht mehr kommentieren“, sagte Britscho. „Wenn man seine Chancen nicht nutzt und die Tore nicht macht, dann war die Leistung eben auch nicht gut.“

Frederik Wiebel musste beim Auswärtsspiel in Siegen verletzt raus. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Mit Jeffrey Malcherek bot Christian Britscho einen Neuzugang von Beginn auf. Gegen die stark eingeschätzten Sportfreunde hatte Wattenscheid mehr Übergewicht als gedacht, ließ aber mehrere Möglichkeiten liegen, was bestraft wurde: Marcel Mrosch traf nach 78 Minuten zur 1:0-Führung, aber fast im Gegenzug glich Emre Yesilova mit einem Kopfballtor aus.

Wiebel verletzt sich in der Schlussphase am Knie

Mit Dennis Knabe und Mike Osenberg warf Britscho in der Schlussphase noch zwei Neuzugänge rein, die aber auch nichts am enttäuschenden Ausgang änderten. Dass sich Frederik Wiebel in der Schlussphase das Knie verdrehte, sorgte für zusätzlich gedämpfte Stimmung auf der Heimfahrt. Für Britscho war das das „negative I-Tüpfelchen“, aber der Trainer meinte: „Es gibt solche Fahrten.“ Er hoffe, dass auch wieder Spiele kommen, in denen man schlecht spiele, aber trotzdem gewinne.

Ein positiver Aspekt – due Zeit bis zum nächsten Spiel ist nicht ganz so lang, bereits am Freitag ist Abstiegskandidat TuS Haltern zu Gast im Lohrheidestadion. Aber auch da herrscht natürlich Stolpergefahr, wenn die Wattenscheider das Tor nicht treffen.

SG 09: Isik - Wiebel, Malcherek, Schurig, Kaminski, Lucas, Sindermann, Yerli, Yildiz, Yesilova, Casalino.

Tore: 1:0 Mrosch (78.), 1:1 Yesilova (81.).