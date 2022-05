Weiter denn je: Lisa Hackler bestätigt ihre glänzende Form

Siegburg. Für Lisa Hackler von der LG Wittgenstein tragen die Mühen der vergangenen Monate Früchte. Elias Dickel kämpft sich nach Zwangspause wieder rein.

„850 Teilnehmer, mehr als 2.000 Starts“ – so kündigte das Leichtathletikzentrum Rhein-Sieg sein nationales Meeting und die Regionsmeisterschaften der LVN-Region Südost an. Egal ob im Sprint, beim Sprung oder Wurf: Am vergangenen Wochenende wurde im Siegburger Walter-Mundorf-Stadion an zwei Tagen hochklassige Leichtathletik geboten. Davon konnte sich auch ein Team der LG Wittgenstein überzeugen.

Der amtierende U18-Doppel-Westfalenmeister Elias Dickel musste zuletzt eine krankheitsbedingte Zwangspause einlegen, nutzte nun aber die Startmöglichkeit. Er verbuchte im Kugelstoßring eine Weite von 12,24 m und den zweiten Platz in der Jugend U20. Mit dem Speer (800 g) gingen diesmal 37,03 m und erneut Platz zwei in die Wertung ein. Mit beiden Weiten befand er sich in Reichweite seiner persönlichen Bestleistungen.

In der Frauen-Hauptklasse wurde bei Lisa Hackler der weiteste Versuch aus dem Diskusring heraus mit 28,13 m gemessen. Damit reihte sie sich auf Platz sieben ein. Beim Kugelstoß positionierte sie sich im starken Teilnehmerfeld etwas weiter vorne. Die 4 kg schwere Kugel landete bei 9,63 m und bescherte der Wittgensteinerin den fünften Platz.

Bei ihrer Paradedisziplin Speerwurf machte Hackler genau dort weiter, wo sie eine Woche zuvor in Hagen aufgehört hatte, als sie einen neuen Hausrekord aufstellte. In Siegburg bestätigte sie ihre starke Form mit dem 600-Gramm-Speer und erzielte wiederum eine neue persönliche Bestleistung: Mit 42,80 m katapultierte sie den Speer ins Grün und sich im Endklassement auf den zweiten Platz.

Beide Sportler freuen sich schon jetzt auf die Kreis-Einzelmeisterschaften am 28. und 29. Mai in Kreuztal, wo sie weitenmäßig noch etwas draufpacken möchten.

