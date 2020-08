Pass in die Gasse #237 Wer nicht denken will, muss eben fühlen

Reisewarnungen sind keine Floskeln. Umso erstaunlicher ist es, wenn ein paar Spieler durch ihr Verhalten den eigenen Verein Schachmatt setzen.

Im Ruhrgebiet zu leben bedeutet in direkter Nähe mit vielen anderen Menschen zu wohnen. Wo so schon kaum Platz in Bus oder Bahn, am Postamt oder im Supermarkt möglich, fallen hier Abstandsregeln in Zeiten einer Pandemie besonders schwer. Hinzu kommt eine Mentalität, bei der Schulterklopfer, Handschläge und Klapse dazugehören – besonders beim Fußball.





Und dann ist die Sportanlage um die Ecke plötzlich dicht. Ohne Pathos zu speien behaupte ich, dass Fußball im Ruhrgebiet einen höheren Stellenwert hat, als in anderen Gegenden. Das hängt mit der kulturhistorisch bedingten Einheit aus Arbeit, Wohnen und Fußball zusammen. Fällt eine Säule weg, bröckelt das gesamte Konstrukt.





Nun haben sich mehrere Spieler eines Dortmunder Vereins während der Vorbereitung für einen gemeinsamen Urlaub entschieden. Wer sich lange nicht sehen konnte, will schließlich das ein oder andere Späßchen nachholen. Doch statt kurz nachzudenken und mit kühlem Kopf zu planen, setzten sich die Jungs in den Flieger nach Split/Kroatien, feierten wie typisch deutsche Ballermänner in Diskos, infizierten sich im Rund und tranken dann direkt nach ihrer Rückkehr ausgiebig im Vereinsheim mit den Kollegen.





Der Verein steht nun (wieder) still. Alles ist abgesagt, viele Spieler plus Familien befinden sich in Quarantäne, Tests müssen organisiert, Arbeitgeber informiert werden. Alles nur, weil ein paar Typen ihr Gehirn ausschalteten - und so bewiesen, dass das Kleinreden von Corona nicht bloß gesundheitlich gefährlich, sondern auch asozial ist.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.