Werner Stöcker mit Weltbestleistung beim Sechs-Stunden-Lauf

Herne/Erndtebrück. Erndtebrücker Ausnahmeläufer Werner Stöcker bricht Luxemburger Rekord und schreibt Geschichte. Martin Hansel sichert sich zweiten Rang der M55.

Dass der Erndtebrücker Läufer Werner Stöcker in seiner Altersklasse eine Ausnahmeerscheinung ist, müsste in den letzten Jahren klar geworden sein. Rekord um Rekord sichert sich der Langstreckenmeister in der Altersklasse M80 und wird offenkundig einfach nicht müde bei seiner Jagd nach neuen Bestleistungen.

Nun hat der Erndtebrücker dies in Herne nochmals eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Bei den Meisterschaften der deutschen Ultramarathon-Vereinigung (DUV) ging der 82-Jährige im Sechs-Stunden-Lauf an den Start und pulverisierte die Weltbestleistung. Der Läufer der LG Wittgenstein durchbrach die Schallmauer von 55,29 Kilometern in sechs Stunden, was die Verbesserung der vorherigen Bestleistung um 1,34 Kilometer bedeutete. Diese wurde 2015 vom Luxemburger Josef Matthias Simon aufgestellt – ist aber nun Geschichte. Auf einem leicht hügligen Rundkurs über 3,7 Kilometer drehte Stöcker beinahe sage und schreibe 15 Runden in 360 Minuten.

Die Marathon-Durchlaufzeit von 4 Std. 24 Minuten belegt außerdem die überdurchschnittliche gute Leistung von Werner Stöcker, der von einer „gut organisierten Veranstaltung“ berichtet. Unter 109 Läufern, die den Zieleinlauf schafften, ist eine Einlaufplatzierung als 37. Läufer besonders erwähnenswert, weil Stöcker eine Vielzahl an Teilnehmern der Altersklasse M45/M50 hinter sich lassen konnte – was ein weiterer Beleg für seinen tollen Auftritt in Herne ist.

Heimische Unterstützung

Doch der Erndtebrücker war nicht der einzige Siegen-Wittgensteiner, der beim DUV-Lauf an den Start ging. Der 58-jährige Martin Hansel vom TUS Deuz quälte sich ebenfalls um den Rundkurs und belegte den am Ende den 17. Einlaufplatz und wurde mit 62,25 gelaufenen Kilometern starker Zweiter in der Altersklasse M55. Starke Auftritte der heimischen Athleten.

