Westdeutscher Tischtennisverband stoppt Spielbetrieb

Tischtennis wird wegen der Corona-Dynamik in den heimischen Ligen in diesem Jahr nicht mehr gespielt. Der Verband hat klare Pläne.

Siegerland. Der Vorstand des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes (WTTV) hat am Sonntagabend beschlossen, dass der Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen des WTTV einschließlich seiner Bezirke und Kreise bis zum 31. Dezember 2020 unterbrochen wird. Alle bisher nicht ausgetragenen Mannschaftskämpfe der Vorrunde werden gestrichen.

Die Unterbrechung des Spielbetriebes bis zum 31. Dezember 2020 gilt uneingeschränkt auch für Turniere (Westdeutsche Meisterschaften, Ranglistenspiele, offene Turniere, andro WTTV-Cup) und Pokalwettbewerbe. Die Saison 2020/2021 soll, so der Plan, ab Januar 2021 fortgesetzt werden. Hierfür werden nur die Begegnungen der bereits geplanten Rückrunde herangezogen, soweit sie in der Vorrunde nicht stattgefunden haben. Dadurch reduziert sich die Hauptrunde auf eine einfache Runde. Die in click-TT veröffentlichten Ansetzungen der Begegnungen ab Januar 2021 bleiben bezüglich des Heimrechts unverändert.

Nach Abschluss der Hauptrunde ergibt sich die Tabelle. Die jeweiligen Auf- und Abstiegsregelungen sind vollumfänglich umzusetzen.