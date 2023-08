Westfalenpokal: Frühes „Aus“ für Fortuna Freudenberg

Freudenberg. Gegner Ostinghausen ist bei Dauerregen zumindest in der ersten Halbzeit das stärkere Team.

Das „Abenteuer Westfalenpokal“ hat sich für den SV Fortuna Freudenberg schon nach der ersten Runde erledigt. Die Sportfreunde Ostinghausen setzten sich bei unwirtlichen Bedingungen im Wendinger Dauerregen mit 3:0 (1:0) durch - verdient, wenngleich der Sieg zu hoch ausfiel. Freudenberg konnte den Vorteil einer 30-minütigen Überzahl nicht nutzen. Unterm Strich war es damit eine misslungene Generalprobe vor dem Liga-Start am Sonntag gegen die SG Mudersbach/Brachbach, ganz im Gegensatz zu den Sportfreunden, die am Sonntag zum Landesliga-Start den SV Germania Salchendorf erwarten. Deren Trainer Thomas Scherzer und Kapitän Thomas Klöckner dürften als Zuschauer des Pokalspiels zumindest teilweise beeindruckt gewesen sein von der Spielstärke Ostinghausens.

Streich trifft nur den Pfosten

Die Gäste aus dem Kreis Soest unterstrichen vor allem in den ersten 45 Minuten, warum sie die vergangene Saison die Bezirksliga 7 beherrscht und mehr als 100 Tore erzielt hatten. „Ostinghausen war da die bessere Mannschaft“, musste auch Freudenbergs Trainer Dominic Solms eingestehen. Nach einer Viertelstunde hätte die Partie bereits für den Landesliga-Aufsteiger entschieden sein können, doch Marcel Meuter vergab gleich drei Großchancen, drosch den Ball ans Lattenkreuz (8.) und scheiterte doppelt an Freudenbergs Torhüter Johannes Engel (10./15.). Noch mal hatten die Platzherren Glück, als Kai Evers verzog (22.). Erneut war Ostinghausen über deren starke rechte Seite vorgestoßen. Im Gegenzug erspielten sich bis dahin fast nur in die eigene Hälfte zurückgedrängte Fortunen ihre erste Möglichkeit: Die Vorlage von Nikita Streich verpasste in der Mitte Stürmer-Neuzugang Nico Hermann aber knapp, Dustin Holzhauers Nachschuss wurde geblockt.

SV Fortuna Freudenberg - SF Ostinghausen 0:3 (0:1) SV Fortuna Freudenberg: Engel - Schnittchen, Andrick, S. Freitag, Weber, Moll, Köksal (60. Kursch), Dicke (73. Y. Freitag), Holzhauer, Hermann, Streich. Tore: 0:1 Lars Schröder (30.), 0:2 Lars Schröder (76.), 0:3 Luca Mazziotti (90.). Schiedsrichter: Vadim Gitlehn (Ennepetal). Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Campagna (61., wiederholtes Foulspiel).

Nach 31 Minuten dann die verdiente Ostinghausener Führung: Lars Schröder, in der SF-Aufstiegssaison mit 48 (!) Toren der überragende Liga-Knipser, vollendete den Querpass von Tobias Lyttwin zum 1:0. Vorausgegangen war allerdings ein kapitaler Bock von Freudenbergs Verteidiger Steffen Freitag. Was wäre wohl in der zweiten Halbzeit passiert, hätte Freudenberg in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ein Quäntchen mehr Glück gehabt, als der Schuss von Nikita Streich den Pfosten berührte?

Trotzdem: Die Gastgeber gingen mit dem Wiederanpfiff weit aktiver zu Werke, störten den Ostinghausener Spielaufbau früher und gewannen nun auch „dreckige“ Zweikämpfe - so wie diesen, als sich Angelo Campagna nur durch ein Foul zu helfen wusste und als „Wiederholungstäter“ die gelb-rote Karte sah (61.). Doch all diese positiven Entwicklungen aus Fortuna-Sicht mündeten nicht im Ausgleich. Das Gegenteil war der Fall. Vergaben Lars Tschorn (69.) und Lucas Meuter (70.) die Konterchancen noch kläglich, saß der nächste Gegenstoß gegen aufgerückte Fortunen: Goalgetter Lars Schröder überwand Engel zum 2:0 (75.). Immerhin bemühten sich die Solms-Schützlinge trotz dieses Nackenschlags um ein Anschlusstor, das Nico Hermann (82./88.) und Daniel Schnittchen (83.) bei ihren Chancen aber nicht vergönnt war. Dem Gast blieb der Schlusspunkt mit 3:0 von Luca Mazziotti (90.).

„Ich bin gar nicht so unzufrieden, denn wir sind konditionell nicht eingebrochen“, sagte Dominic Solms. Die hatte der Trainer befürchtet, weil die Vorbereitungsphase für seinen Kader bis zu diesem ersten Pflichtspiel extrem kurz war und der eine oder andere Spieler, unter anderem Tom Weinstock, noch im Urlaub weilte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein