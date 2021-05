Westfalenpokal live auf Facebook: neue Formate sind ein Muss

Der FLVW zeigt die Halbfinals des Westfalenpokals live, Kommentator-Ass Hansi Küpper wird kommentieren. Ein Format, das längst überfällig ist.

Die Liste an negativen Dingen, die dem Amateursport in Siegen-Wittgenstein seit Beginn der Pandemie widerfahren sind, ist lang – zu lang. Daher klingt es zunächst paradox, wenn von sogenannten Lerneffekten gesprochen wird. Trotzdem gibt es Baustellen, die ohne die Pandemie nie oder erst in Jahren einen Startschuss bekommen hätten. Gerade im digitalen Bereich wurden dem gesamten Sport deutlich Defizite und Verbesserungsbedarf aufgezeigt. Muss jede Konferenz und jedes Meeting in Präsenz stattfinden? Können Abstimmungen nicht auch online erfolgen, statt dass sich Beteiligte für ein Kreuz auf dem Papier ins Auto setzen? Nur zwei von vielen Fragen, die ohne Corona wahrscheinlich nie auf den Tisch gekommen wären.

Hansi Küpper kommentiert

Im Zuge pragmatischer Handhabungen für die Zukunft, um Zeit und Material zu sparen und obendrein klimaneutraler zu agieren, ist auch der Service von Verbänden ein Thema geworden. Heute Abend zum Beispiel werden um 18 Uhr beide Halbfinal-Spiele im Westfalenpokal, Verl gegen Preußen Münster und Sportfreunde Lotte gegen Rödinghausen, als Live-Konferenz auf der Facebook-Seite des FLVW übertragen. Kommentieren wird kein Geringerer als Sky-Stimme Hansi Küpper. Vor der Pandemie wäre das undenkbar gewesen.

Solche Formate zeigen, dass in puncto Öffentlichkeitsarbeit weitaus mehr drin ist, als sich hinter Spielplänen in Kaiserau zu verstecken. Auch ohne Corona stehlen solche Übertragungen keine Zuschauer im Stadion, sondern ermöglichen einer breiten Masse den Zugang zum Amateurfußball. Ich werde gerne einschalten.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Wissen, was bei den Vereinen in Olpe und Siegen-Wittgenstein passiert: Hier kostenlos für den Lokalsport-Newsletter der WP anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein