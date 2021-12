Westphal heißt Käner Haltestelle

Kaan-Marienborn. 1:1 zwischen dem 1. FC Kaan-Marienborn und Preußen Münster hinaus. Ärger zog sich Schiedsrichter Liedtke wegen eines unberechtigten Elfmeters zu.

Zwei Geschenke kennzeichneten die Partie im Breitenbachtal, wo es der 1. FC Kaan-Marienborn durch das 1:1 (0:0) gegen die U21 von Preußen Münster wegen der Ergebnisse der anderen Spitzenmannschaften verpasste, wieder den Oberliga-Gipfel zu erklimmen.

Geschenk Nummer eins verteilt Preußen-Torhüter Steffen Westphal an Daniel Hammel. Der Keeper, bereits am Samstag mit dem Münsteraner Regionalliga-Team 2:0-Sieger bei Alemannia Aachen, legt dem Käner Angreifer in der 50. Minute den Ball praktisch auf den Fuß, so dass der sich für die vorweihnachtliche Gabe nur mit dem Führungstreffer bedanken muss.

Das zweite Präsent am dritten Advent verteilte der Ennepetaler Schiedsrichter Johannes Liedtke in der 68. Minute, als er den Pressschlag von Arthur Thomas mit Nick Selutin als Foulspiel des Käner Außenverteidigers interpretierte. Die Elfmeter-Chance ließ sich Kerem Sengün nicht entgehen. Die deftigen Sprüche der 102 Zuschauer am ungemütlichen Nachmittag hatte der Unparteiische sich durch diese Szene redlich verdient.

Es sollte die einzige Chance der Preußen des gesamten Spiels bleiben. Die zeigten sich zwar kämpferisch und in der defensiven Ordnung ohne Fehl und Tadel, doch hinter der Mittellinie tat sich bei den Gästen nicht mehr viel. Da war das Käner Defensivverhalten mustergültig. „Wir haben nichts zugelassen, hatten hinten immer die Kontrolle“, lobte denn auch Trainer Thorsten Nehrbauer die Leistung seiner Toreverhinderer.

1. FC Kaan-Marienborn - Preußen Münster II 1:1(0:0) Kaan-Marienborn: Bibleka - Waldrich, Pjetrovic, Bender, Tomas - Pazurek, Scheld (90.+1 Böhmer) - Neuhäuser (77. Krumm), Hoffmann (56. Tsuda), Kyere - Hammel (69. Krieger). Münster II: Westphal - Mause, Klauke, Pohl, Demirarslan - Sikorski, Rüschenschmidt, Ter Horst - Frieling (85. Wald), Selutin (70. Schröder), Heering (16. Sengün). Schiedsrichter: Johannes Liedtke (Ennepetal). Tore: 1:0 Hammel (50.), 1:1 Sengün (68., Foulelfmeter). Zuschauer: 102

Auf der anderen Seite war aber einmal mehr die Chancenverwertung der Haken im Spiel der Käner. Hervorgetan hat sich im Einbahnstraßenfußball des Tabellenzweiten gegen den -15. der oben schon erwähnte Torwart. Bei Distanzschüssen von Mats Scheld (9.), Daniel Waldrich (40., noch leicht abgefälscht) schon vor der Pause sowie Markus Pazurek (72.) und abermals Waldrich (83.) parierte Westphal einfach klasse. Da fiel sogar der Begriff „Weltklasse“, auch wenn das für Oberliga-Fußball etwas weit hergeholt erscheint.

TuS Erndtebrück - 1. FC Kaan-Marienborn- Die schönsten Fotos TuS Erndtebrück - 1. FC Kaan-Marienborn- Die schönsten Fotos Die Region staunt: Der TuS Erndtebrück gewinnt das Derby gegen den Oberliga-Tabellenführer 1. FC Kaan-Marienborn mit 2:1. Foto: Carsten Loos

Aber auch auf der Linie und bei hohen Bällen zeigte der Münsteraner Schlussmann trotz der vielen Kilometer dieses Wochenendes sein Potenzial. Er war die „halbe Miete“ für den SC Preußen an diesem Tag. Wäre da nicht dieser Faux Pas, der den Känern das Führungstor beschert hatte. Trainer Kieran Schulze-Marmelink konnte ihm das angesichts des glücklichen Ausgleichs natürlich verzeihen.

Rückkehr auf Platz 1 verpasst

Einmal wäre er indes geschlagen gewesen, als der eingewechselte Dawid Krieger aus Nahdistanz den schon geschlagenen Westphal nicht mehr vor sich hatte, seinen Kopfball aber nicht mehr so platzieren konnte, um Innenverteidiger Jan Klauke zu überwinden (76.)

Gastgeber Kaan-Marienborn, der sich natürlich über den ungerechtfertigten Strafstoßpfiff echauffierte, trauerte diesen vielen vergebenen Möglichkeiten nach. Vor allem, als man sich die Resultate der Konkurrenz ansah. Nach Wattenscheids Remis gegen Vreden bereits am Freitag, Güterslohs Niederlage in Schermbeck und Paderborns Unentschieden in Bamenohl war die Rückkehr auf Platz eins vorgezeichnet. Einzig der Weg dorthin wurde ihnen verbaut. Steffen Westphal war die Münsteraner Haltestelle im Breitenbachtal.

