Bezirksliga 4 Wie Bad Berleburg wieder in die Spur finden will

Bad Berleburg Abstiegskampf? Winterpause? Dinge, die Björn Breuer nicht interessieren. Der VfL-Coach hat nur eines im Sinn: den erneuten Turnaround.

Vor drei Wochen war für die Fußballer vom VfL Bad Berleburg weitgehend in Ordnung und ein Blick auf die Abstiegszone der Bezirksliga-Staffel 4 kaum notwendig. Aber nach zuletzt drei Niederlagen in Folge, darunter ein deutliches 0:4 bei Kellerkind SG Hemer, steht für die Mannschaft von Trainer Björn Breuer an diesem Sonntag im vorletzten Spiel des Jahres ein Sechs-Punkte-Spiel an. Der Gegner am Stöppel heißt SV Oberschledorn/Grafschaft, ist als Elfter hinterer Tabellennachbar.

Während die Kurstädter 17 Punkte haben, stehen auf dem Punktekonto der Sauerländer zwei Zähler weniger. Der SV Affeln, der derzeit den ersten Abstiegsrang belegt, hat 10 Punkte, jedoch noch ein Spiel weniger als die beiden Kontrahenten, die am Sonntag auf dem Stöppel aufeinandertreffen. Heißt: Vor allem der Gewinner des Duells muss sich in der Winterpause weniger Gedanken machen.

Björn Breuer mächte von Abstiegskampf nichts hören, auch nicht von der Winterpause und ob man sie herbei sehnt oder nicht. Der VfL-Coach macht einen bis in die Haarspitzen motivierten Eindruck: „Die Winterpause ist für mich kein Gedanke, wenn es um Fußball geht, bin ich immer motiviert.“ Genau diese Motivation und einen mutigen Spielstil erwartet Breuer auch am Sonntag, in einer Partie gegen einen Gegner, der den Abstiegskampf in der Bezirksliga kennt. Gleichwohl hat dieser schon Wirkung gezeigt: Trainer Adam Kowalik wurde freigestellt beim Vierten der Vorsaison, Lukas Gerbracht wirkt wie schon im Frühjahr 2022 als Interimstrainer.

„Ich erwarte weiterhin eine aggressive und laufintensive Spielweise mit einer mutigen Vorwärtsverteidigung“, sagt Berleburgs Trainer Breuer, der weiß, dass Oberschledorn bekannt dafür ist, Spiele über Kampf und Leidenschaft zu gewinnen: „Es ist eine gallige, intakte und robuste Truppe.“ Auf fremdem Platz haben die Sauerländer bisher noch keinen Sieg eingefahren, allerdings spielten sie erst viermal auswärts. Die daheim auch erst zweimal siegreichen Wittgensteiner müssen sich dennoch steigern, auch wenn sie beim 0:4 bei der SG Hemer nicht so schlecht waren, wie es das Ergebnis vermuten ließ.

Immerhin hat sich Sebastian Wermeier nach dem Zusammenprall mit Hemers Torwart nicht ernsthaft verletzt. Bei Torwart Ludwig Klein muss man abwarten, ob er nach dem rüden Foul eines Gegenspielers mitwirken kann. Fragenzeichen stehen beim VfL auch hinter dem Einsatz von Kai Dengler, Simon Lamb und Thomas Rölke, während Vadim Hafner nach Verletzung ins Team zurückkehrt. Auf Routinier und Ex-Profi Petrit Rushiti muss der Trainer urlaubsbedingt ganz verzichten. Breuer: „Wir müssen cool bleiben. Es wird eine Herausforderung, ist aber auch eine neue Möglichkeit, zurück in die Spur zu finden.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein