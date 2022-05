Fußball-Kreisliga D Wied-Hattrick entscheidet das Kellerduell in der Kreisliga D

Wittgenstein. Für zwei Teams ist die Saison schon beendet. Der SV Schameder II ist steht dicht vor dem Gewinn der Vizemeisterschaft.

In der Fußball-Kreisliga D3 ist dem SV Schameder II die Vizemeisterschaft hinter dem Meister SV Dreis-Tiefenbach II, auf den die SVS-Reserve im letzten Saisonspiel trifft, so gut wie sicher. Mit einem 6:1-Sieg gegen den FC Weidenhausen am Freitagabend bleibt die Mannschaft von Trainer Sebastian Dörnbach im neuen Jahr weiter ungeschlagen.

Mit einem 5:2 gegen Erndtebrück III am Sonntag beendete Weidenhausen seine Saison bereits. Auch der TuS Volkholz, der ein 1:1 beim TuS Diedenshausen II schaffte, geht wegen zweier spielfreier Wochenenden bereits in die Sommerpause.

SV Schameder II - FC Weidenhausen 6:1 (2:1).Tore: 1:0 Timo Saft (27.), 2:0 Michel Hedrich (29.), 2:1 Maximilian Wilke (44., Elfmeter), 3:1 Florian Treude (49.), 4:1 Timo Saft (55.), 5:1 Sebastian Dörnbach (60.), 6:1 Maurice De Boitte (90.).

FC Weidenhausen - TuS Erndtebrück III 5:2 (2:1).Tore: 1:0 Maximilian Wilke (11.), 1:1 Ali Naser (13.), 2:1 Sven Hofius (44.), 3:1 Maximilian Wilke (48.), 4:1 Tim Müsse (58.), 4:2 Kristian Völkel (66., Elfmeter), 5:2 Silas Böttger (87.).

VfL Girkhausen - FC Benfe II 10:3 (5:0).Tore: 1:0/2:0 Kevin Henk (12., 13.), 3:0/4:0 Stephan Schlapp (16., 17.), 5:0 Philipp Dabrock (39.), 5:1 Dennis Cofala (51.), 5:2 Sven Wohlfeld (60.), 6:2 Musuroi Ovidiu (65.), 6:3 Patrick Stöcker (66.), 7:3 Wassim Omeirat (68.), 8:3 Ovidiu (77.), 9:3/10:3 W. Omeirat (81., 84.).

TuS Diedenshausen II - TuS Volkholz 1:1 (1:1).Tore: 0:1 Lukas Vorbau (25.), 1:1 Felix Kuhn (43.).

FC Ebenau II - Sportfreunde Edertal III 4:1 (1:1).Tore: 0:1 Felix Althaus (8.), 1:1 Lukas Belz (34.), 2:2 Michael Julius (50.), 3:1 Patrick Janson (57.), 4:1 Lukas Belz (81.).

SV Feudingen III - SV Oberes Banfetal II 5:1 (1:1).Tore: 1:0 Suliman Al Shaikh (25.), 1:1 Julian Weber (35.), 2:1/3:1/4:1 Miles Wied (49., 62., 74.), 5:1 Julian Roth (82.).

