Frauenfußball Wildes Spiel für Schameder, „Eder-Derby“ geht klar an Ebenau

Wittgenstein. Eine zweimalige Führung hat dem SV Schameder nicht gereicht, um wieder ein Erfolgserlebnis in der Bezirksliga 3 zu feiern.

Da wurde was geboten: Zehn Tore fielen beim Auswärtsspiel der Fußballfrauen des SV Schameder beim SV Oesbern II. Trotz zweimaliger Führung erwiesen sich die Wittgensteinerinnen am Ende als Aufbaugegner für den Tabellenvorletzten. Jeweils sechs Treffer fielen bei den beiden Kreisliga-Partien.

Bezirksliga: SV Oesbern II – SV Schameder 6:4 (1:3). Erst 3:0 durch ein Doppelpack von Nadine Giebel sowie einem Eigentor geführt und am Ende doch verloren: Die Frauen des SV Schameder erlebten am Mendener „Habicht“ ein wildes Spiel. Spielertrainerin Jacqueline Giebel fand passende Worte für die unnötige Niederlage: „Die erste Halbzeit war top, wir haben uns viele schöne Chancen erarbeitet und absolut verdient geführt. Nach der Pause fehlten uns die nötige Einstellung und die Körperspannung, um das Ding nach Hause zu bringen.“

Dabei ging der SVS in der 71. Minute durch Emelie Schwarz noch einmal mit 4:3 in Front, doch zwischen Minute 78 und 92 kippte die Partie vollends durch einen Hattrick von Alina Balmadaci. Giebels Fazit: „Das Spiel darf eigentlich nicht verloren werden.“

A-Kreisliga

FC Ebenau – TuS Dotzlar 5:1 (4:0). Das „Eder-Derby“ erlebte zwei unterschiedliche Halbzeiten. Zunächst spielten die Gastgeberinnen groß auf und gingen binnen 25 Minuten durch Tore von Emma Möldner, Karla Mengel und einem Doppelpack von Tessa Grauel mit 4:0 Führung. „Dank unserer Keeperin Ivonne Saßmannshausen stand es nur 0:4. Wir waren in vielen Zweikämpfen zweiter Sieger und haben vor allem Tessa Grauel nicht in den Griff bekommen“, resümierte Dotzlars Trainer Thorsten Gans.

Diese Sicht teilte Ebenaus Coach Jörg Mengel und freute sich über eine fußballerisch „richtig gute erste Halbzeit“. Nach der Pause trat Dotzlar aggressiver auf spielte laut Gans endlich so, wie man sich das von Beginn an gewünscht hatte. Belohnt wurde das durch den Ehrentreffer von Amela Sufaj.

Den Schlusspunkt markierte allerdings dann die Spielerin des Spiels Tessa Grauel mit ihrem 20. Saisontor. Einziger Dämpfer für den FCE: Top-Torjägerin Karla Mengel knickte um und hofft nun auf eine gnädige Diagnose.

SV Oberes Banfetal – SV Setzen 0:6 (0:4). Gegen den drittplatzierten Favoriten aus Setzen kam für Oberes Banfetal laut Trainer Tobias Reuter, dessen Team „eigentlich mit einer guten Stimmung“ in die Partie startete, alles Schlechte zusammen. Nach Reuters Ansicht sei das Spiel durch einen unberechtigten Elfmeter und ein Abseitstor schon früh in Richtung der Gäste gelaufen. Zu allem Unheil kamen auch noch drei verletzungsbedingte Auswechslungen hinzu.

Trotz des unglücklichen Spielverlaufs brachten die Hausherrinnen kaum einen Schuss auf das gegnerische Tor. Für Oberes Banfetal war es in Summe ein gebrauchter Tag am Halberg.

B-Juniorinnen-Kreisliga

SF Siegen – TuS Dotzlar 15:0 (5:0). Eine in dieser Höhe bittere Niederlage kassierte Dotzlars Nachwuchs beim Tabellenzweiten. In der ersten Hälfte konnte der TuS zwar punktuell noch mithalten, doch wurde vor allem in Halbzeit zwei ein Klassenunterschied deutlich.

Trainer Steve Dußat sprach daher auch von einer „Lehrstunde“, übte aber gegenüber seinem jungen Team im ersten gemeinsamen Jahr keine Kritik: „Man hat halt auch gemerkt, dass der große Name des Gegners bei der ein oder anderen Respekt und vielleicht auch ein wenig Angst auslöste.“

