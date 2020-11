Pass in die Gasse #249

Pass in die Gasse #249 Wir schauen uns nicht mehr in die Augen

Homeoffice ist derzeit ein Schlüsselwort. Doch wie sieht es damit im Sport aus? Einen positiven Effekt hat unser Kolumnist dann doch gefunden.

Auf die Frage „Wo treffen wir uns?“ erfolgt ein „Was nutzt du denn?“. Kommunikation ist in pandemischen Zeiten ein Monster. Einfache Fragen führen zu Gegenfragen. Teamsitzungen, beruflicher oder sportlicher Natur, finden auf Webex, BigBlueButton oder Zoom statt. „Oh, das kenne ich alles nicht. Ich nutze Teams“, heißt es dann plötzlich von der Microsoft-Fangemeinde. Ganz zu schweigen von Splittergruppen auf Skype, Mikogo oder Jitsi. Gerüchten zufolge treffen sich manche sogar bei ICQ wieder, dem digitalen Raucherschulhof der Jahrtausendwende. Hinzu kommen qualitätssteigernde Tools wie Mentimeter, Padlet oder Trello. Und keine Sorge wegen Taktiktafel oder Flipchart! Digitale Whiteboards helfen beim gemeinsamen Malen, Stifte oder Kreide werden per Mausklick geführt.

Im Prinzip ist alles die gleiche Soße, denn sie unterscheiden sich, abgesehen von funktionaler und datenschutzrechtlicher Seite, in einer Sache nicht: Wir schauen uns nicht in die Augen, sondern auf einen Bildschirm, auf dem Augen abgebildet sind. Deshalb fällt es uns so schwer motivierend zu wirken, Trainingspläne mit Spaß zu vermitteln oder zu fragen, warum Spieler X bei der gemeinsamen Lauf-App noch nicht den vorgegebenen Waldlauf zwischen Birkelbach und Schameder runtergespult hat.

Wir bewegen uns nicht mehr, um uns zu treffen. Nach Corona – als Optimist spreche ich gerne vom Danach – wird das gemeinsame Treffen und Bewegen als Privileg empfunden werden und nicht mehr als gängige Trainingseinheit. Welche Software kann das schon?

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.