Wittgenstein: Die Methoden für den Fußball-Lockdown

Aktuell ruht der Ball in den Fußball-Amateurligen in Deutschland. Durch den für November verhängten Lockdown der Bundesregierung zur Eindämmung der Infektionsausbreitung durch das Coronavirus ist somit auch die Hinrunde der heimischen Fußballer unterbrochen worden – ob und wann es im Dezember weitergeht, ist noch offen.

Auf eine lange Winterpause spekulieren und jetzt regenerieren? Riskant. Doch die Form zu halten, ist schwierig – zumindest was das Spiel mit Ball angeht. Aktuell sind auch jegliche Trainingsaktivitäten in Gruppen von mehr als zwei Menschen untersagt. Einige Wittgensteiner Fußballvereine berichten, ob und wie sie sich während des Lockdowns fit halten.

VfL Bad Berleburg

Beim Fußball-Landesligisten hat Trainer Martin Uvira, als sich der Shutdown ankündigte, Trainingspläne erstellt, die seine Spieler in der fußballfreien Zeit absolvieren können – aber nicht müssen: „Der Trainer hat uns offen gelassen, ob wir seine Vorschläge dreimal die Woche umsetzen oder eigenständige Läufe und Übungen machen“, sagt Kapitän Yannik Lückel. Uvira sei lange genug dabei, um bei Trainingsbeginn zu sehen, wer „etwas gemacht“ habe.

Auf Uviras Programm, das der VfL-Coach übrigens nicht mittels einer App überwacht, stehen Läufe, Kraftübungen wie Burpees oder Koordination- und Ausdauertraining, etwa Seilspringen. Zudem wurde jeder Spieler Ende Oktober gewogen, wobei das eher als Richtwert gelte und eine Gewichtszunahme laut Lückel nicht bestraft werde.

Sportfreunde Birkelbach

Mit zuletzt fünf Punkten aus vier Spielen befanden sich die Sportfreunde in der Bezirksliga als Tabellenelfter im Aufwind, sodass „man gerne noch die Spiele wahrgenommen hätte“, wie es Trainer Carsten Roth ausdrückt. Doch er hat Verständnis für die „notwendigen Maßnahmen der Regierung“.

Einen konkreten Trainingsplan habe er seiner Mannschaft für die vierwöchige Auszeit dabei nicht mitgegeben, wohl aber die inständige Bitte, sich individuell fit zu halten. „Es sind erwachsene Menschen, die selbst wissen, dass und wie sie sich durch Läufe und Stabilisationsübungen fit halten können.“

Roth setzt seit mehreren Monaten zudem auf einen eigenen privaten YouTube-Kanal für die Mannschaft, auf dem er gefilmte Spiele hochlädt und einzelne Szenenanalysen aufbereitet.

„Das soll als Taktik-Schulung dienen, um zum Beispiel Fehler bei Gegentoren aufzuzeigen“, so Roth weiter, der an den Klickzahlen sieht, dass das Team wissbegierig derartige Tools nutzt. Überwachen, ob tatsächlich alle Spieler das Angebot wahrnehmen, will der SFB-Coach allerdings nicht: „Ich könne nachsehen, wer worauf geklickt hat, aber ich will kein Oberlehrer sein.“ Vielleicht, so Roth abschließend, lädt er für die kommenden Wochen Videos von verschiedenen Fitness-Übungen hoch.

Kreisliga B

Der SV Schameder und der VfB Banfe vertrauen auf die Running-App von Adidas, über die die Trainer Kevin Knebel (SVS) und René Röthig (Banfe) einsehen könne, welcher Spieler wie viel und wann gelaufen ist. „Die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im April haben gezeigt, dass einige Spieler mehr machen als andere, aber das ist dann einfach so und am Ende muss das jeder selbst entscheiden“, erklärt Knebel, der seinen Spielern in der ersten Novemberwoche komplett trainingsfrei verordnet hat.

„In unser aktuellen Situation sollen alle den Fußball erstmal für sieben Tage aus dem Kopf bekommen“, so der SVS-Trainer weiter, der mit seinem Team derzeit mit nur drei mageren Zählern Vorletzter ist. In den dann folgenden drei Wochen gilt es sich dann für den Fall einer Wiederaufnahme im Dezember vorzubereiten.

Knebel ist allerdings skeptisch, dass es tatsächlich weitergeht. Auch, weil der tiefe Naturrasenplatz in Schameder im Dezember witterungsbedingt sowieso kaum bespielbar sein werde. „Müssen wir im Jahr 2020 trotzdem noch Partien spielen, werden wir natürlich alle Hebel in Bewegung setzen, damit wir vernünftig trainieren können.“

André Becker, Kapitän des VfB Banfe, glaub indes, dass noch mal gespielt wird – sofern es Corona und die Witterung zulassen. Röthig habe der Mannschaft einen Trainingsplan mit Läufen in verschiedenen Längen und Intensität mit in die Pause gegeben. Dem VfB-Schlussmann fehlt der Fußball und die Gemeinschaft allerdings schon: „Wir haben zwar auch den ersten Lockdown geschafft, aber nach einiger Zeit fehlt einem das eine oder andere Breigesicht dann doch, immerhin sind wir beim Fußball so etwas wie eine kleine Familie.“

Beim TuS Diedenshausen vertraut Björn Kleinwächter auf die Ambitionen jedes Einzelnen, sich für den Ausbau der bisher erfolgreichen Spielzeit, fit zu halten. Der TuS steht aktuell mit 12 Punkten auf dem vierten Tabellenrang. „Der Verband würde den Teams ja eh eine zweiwöchige Vorbereitungszeit gewähren, aber natürlich müssen wir uns bis dahin eigenständig fit halten“, resümiert Marc Gaß.

Kreisliga C – TuS Dotzlar

„Wir werden das noch genauer mit dem Vorstand besprechen, wie wir vorgehen“, gibt Dotzlars Trainer Florian Schabert zu Protokoll. Generell kommt die Spielpause seiner Mannschaft erstmal gelegen, da er zuletzt auf zehn verletzte Spieler verzichten musste, die nun Zeit zur Regeneration haben.

Nach den bisherigen sechs Saisonspielen rangiert die Schabert-Elf auf dem zweiten Tabellenrang. Für die fitten Spieler gäbe es aber bald Vorgaben im Sinne von individuellen Trainingsplänen, die Läufe und verschiedene fußballspezifische Übungen enthalten, die man alleine oder zu zweit im Einklang mit der Coronaschutzverordnung absolvieren könne. Diese starten allerdings erst am 16. November, da das Team in den ersten beiden Wochen des Shutdown bewusst frei bekommen habe.