Wittgenstein. Für die Fitnessbranche fühlt sich ungerecht behandelt – für sie geht es nun ans Eingemachte. Was das Studio in Bad Laasphe nun anbieten will.

Auf dem Weg zum Ausgang fällt der Zwischenstopp am Empfang etwas länger aus als sonst. „Macht’s gut, bleibt gesund – hoffentlich bis in vier Wochen“, sagt ein Mann, noch mit Handtuch um den Hals und Tasche in der Hand, bevor er das RadioActiv verlässt. Es herrscht eine seltsame Stimmung in dem Bad Laaspher Fitnessstudio. Einerseits läuft der Betrieb fast normal, andererseits schwingt bei den Mitgliedern am Sonntag ein bisschen Wehmut mit vor der vierwöchigen Schließung, die Mittwoch von der Bund-Länder-Konferenz beschlossen wurde und zum Abflauen der zweiten Coronavirus-Welle beitragen soll.

Betreiber Kilian Giese sieht in der Auswertung der Besuchszahlen einen Abwärtstrend bei der Studionutzung. „Die Kurve ändert sich je nach Nachrichten- und Infektionslage“, sagt Spies, während im Hintergrund die Bässe aus dem Kursraum wummern. Der zweistündige Zumbakurs ist mit knapp 15 Frauen ausgebucht. Wirklich leer war es, wenn geöffnet war, übrigens nie. „Die einen melden sich und sagen, dass wir den Beitrag ruhig einziehen sollen. Andere betonen, dass sie das auf keinen Fall wollen. Die Reaktionen auf die Schließung sind total verschieden“, berichtet Giese.

Kilian Giese (links) tauscht sich vor der vorübergehenden Schließung des RadioActive noch einmal mit zahlreichen Kunden aus. Foto: Florian Runte

Einheitlich ist dagegen das Stimmungsbild in der Branche und bei den Studiobetreibern. „Das ist eine Katastrophe und es trifft die Falschen. Wir haben uns an alles gehalten“, sagt Volkmar Schruttke, Betreiber des Studios „Fitness & Mehr“ in Raumland. „Man weiß gar nicht so recht, wie man damit noch umgehen soll.“

Kurzarbeit diesmal unumgänglich

Wege- und Hygienekonzepte, verschärfte Abstandsregeln (2,50 Meter), die Regulierung des Zugang und Einschränkung des Angebots sind nur einige Maßnahmen, mit denen auf behördliche Verordnungen reagiert wurde. Auch der Hinweis des Branchenverbandes DSSV, dass es fast keine nachgewiesenen Corona-Übertragungen in Studios gab, hilft nicht. „Wir haben viel Zeit und Geld investiert“, sagt Philipp Richter, Betreiber des Pulsschlag-Studios in Bad Berleburg. „Es ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagt er zum Vorgehen der Politik.

Während Kurzarbeit für die Angestellten während der zweimonatigen Schließung im Frühjahr meist noch vermieden wurde, kommt nun kein Studio um diese Maßnahme herum. Zwar können alle heimischen Betreiber sich der Solidarität ihres Kundenstamms sicher sein und bekommen viele gute Wünsche übermittelt, doch mit dem nun dritten Monat ohne Einnahmen geht es für sie finanziell ans Eingemachte, weil die Kosten weiterlaufen.

Zwar stellt der Bund in Aussicht, 75 Prozent der Umsätze aus dem November 2019 zu erstatten, doch ob, wann und welcher Form eine solche Überbrückungshilfe kommt, steht noch nicht fest. So oder so stehe, zumal die allgemeine wirtschaftliche Lage schlechter wird, eine schwierige Zukunft bevor.

Dass ausgerechnet der November wegbricht, ist besonders bitter. Wenn es draußen trist ist, haben die „Muckibuden“ normalerweise verstärkten Zulauf. Und selbst bei einem Neustart im Dezember, an dem vielfach gezweifelt wird, sei nicht gleich wieder alles gut.

Psychologisch eine harte Zeit

„Es war schon ein bescheidener Sommer, was die Anmeldungen angeht. Jetzt sehe ich bis zum Sommer schwarz“, sagt Richter. Wer schließe schon eine Mitgliedschaft ab, die womöglich nach wenigen Wochen durch eine erneute Schließung der Studios unterbrochen werde.

Kontinuität ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg des Training. „Viele Leute haben jetzt gerade erst ihren Rückstand aus dem Frühjahr aufgeholt“, sagt Giese, der die Gefahr sieht, dass die Schließung der Sporteinrichtungen nach hinten losgehen könnte. Sein Angebot sei schließlich eines, in dem das Immunsystem und damit die Virenabwehr gestärkt werde. „Viele müssen etwas für ihr Herz-Kreislaufsystem tun oder aufgrund von Medikamenten Sport machen“, sagt Giese: „Wir haben eine Kundin, die ist jeden Tag 45 Minuten hier, weil sie sonst direkt Schmerzen hat.“

Hinzu komme die soziale und psychologische Komponente. Rentner(-Gruppen) müssen auf ihren Austausch verzichten, ein Ausgleich zur düsteren Jahreszeit fällt weg. „Im Sommer ging es auch draußen ganz gut, aber jetzt ist das eine andere Sache“, sagt beispielsweise Benjamin Dienst, Mitglied des Studios in Raumland. „Hier in der Bude funktioniert das mit dem Fithalten gut. Dass es gerade jetzt nicht mehr geht, ist schon schade.“

Kursangebote im Netz sind eine Option

Zumindest einen kleinen Teil der Kunden auch während der Schließung bzw. Einschränkungen bei der Stange halten – damit haben sich einige Fitnessstudios im Frühling intensiv befasst. Doch Kraftzirkel auf der grünen Wiese wird es jetzt nicht geben. Einerseits, weil dies angesichts der Kontaktbeschränkungen praktisch Einzeltraining bedeuten würde, aber auch, weil es angesichts der Witterung und früher Dunkelheit keinen Sinn macht.

Schon eher eine Option sind Online-Kurse, wobei dies ein ziemlich abgegrastes Feld ist. „Das Internet ist voll damit“, winkt Volkmar Schruttke, Betreiber des Studios „Fitness & More“ in Raumland, mit einem Verweis auf Youtube, Instagram und Co. ab.

Ob das Pulsschlag-Studio aus Bad Berleburg wie im April Kursvideos zum Mitmachen produzieren wird, ist noch offen. Philipp Richter: „Wir haben noch keinen Plan B und werden uns das bei einem Treffen mit dem Personal überlegen.“

Das RadioActive war mit der Resonanz auf Online-Kurse im Frühjahr zufrieden, denkt an eine Neuauflage. „Wir werden das Bestmögliche versuchen, teilweise ist es aber mit Markenrechten und in Sachen Gema schwierig“, sagt Betreiber Kilian Giese. Erneut verleiht er einen Teil seines Equipments, etwa Hanteln und Kurszubehör, an Mitglieder. „Einige fragen sogar, ob sie die Beinpresse leihen können“, schmunzelt Giese: „Die wiegt aber 400 Kilo und bleibt deshalb hier.“

Das Bad Laaspher Studio feiert an diesem 1. November übrigens sein einjähriges Bestehen. Von Feierstimmung kann aber nicht die Rede sein.