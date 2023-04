Wittgensteiner Fußball wird zur Pralinenschachtel

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Schon jetzt nimmt das Trainerkarussell Fahrt auf. Von der Wester bis zu Lahn wird so viel passieren wie lange nicht, sagt unser Kolumnist voraus

Seit Forrest Gump wissen wir, dass vieles im Leben wie eine Schachtel Pralinen ist: man weiß nie, was man bekommt. Selten traf das bereits zu diesem Zeitpunkt der Saison so sehr auf das zu, was in der nächsten Wittgesteiner Fußballsaison passieren wird.

In Bad Berleburg endet mit dem Weggang von Trainer Martin Uvira nicht nur eine Ära. Es stellt sich auch die Frage, wie der Kader auf Björn Breuer reagieren wird. Und was wird aus Uvira? Verständlich, dass er sich erst einmal Ruhe gönnen möchte. Doch gibt es hierzulande nur wenige Trainer mit so einem fußballerischen Knowhow. Wo auch immer er landen wird: dort wird gespielt, nicht getreten. Schon deshalb wäre sein Verbleib in der Region wünschenswert.

Potenzial für Überraschungen

Beim SV Feudingen steht die Jahreshauptversammlung an. Einerseits laufen über zentrale Posten viele Gespräche im Hintergrund, doch steht hinter dem wichtigsten sportlichen Posten – den des Fußballobmanns – ein Fragezeichen. Das ist deshalb so wichtig, weil es die Idee einer sportlichen Zukunft definiert. Präferiert man einen einzelnen Macher oder kollektives Lenken? Absolutismus oder Basisdemokratie? Ausgang offen.

B-Kreisliga-Spitzenreiter Aue-Wingeshausen verliert nach der Saison Trainer Torben Belz, weil das Team einen neuen Impuls braucht. Wer wird ihn ersetzen und warum passt Martin Uvira nicht? Und was würde ein Abstieg in Laasphe/Niederlaasphe oder Birkelbach auslösen? In der Saison 2023/2024 wird in der größten Pralinenschachtel seit langem von cremig über zart bis bitter alles dabei sein.

