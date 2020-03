Wenn Schiedsrichter Patrick Nickel am kommenden Sonntag die B-Liga-Partie zwischen dem SV Feudingen und der SG Laasphe/Niederlaasphe um 15 Uhr anpfeift, wandern alle Augen der Wittgensteiner Fußballszene in Richtung Tannenwaldstadion.

Das Spitzenspiel um den direkten Aufstieg in die A-Liga elektrisiert den Altkreis schon seit der Winterpause. Das Heft des Handelns liegt dabei klar auf Seiten der Herausforderers aus Laasphe und Niederlaasphe, die mit ihren 42 Punkten immerhin sieben Zähler hinter dem Tabellenführer aus Feudingen liegen – ein Sieg ist quasi Pflicht, wenn die Mannschaft von Trainer Marco Schneider noch ins Meisterschaftsrennen eingreifen will. Ein „Dreier“ oder selbst ein Unentschieden sollte die Feudinger Volksseele hingegen beruhigen und schon früh in der Rückrunde für eine Vorentscheidung sorgen.

Bemühen um Normalität

Beide Teams können mit breiter Brust auflaufen. Feudingen holte vor Wochenfrist einen 4:0-Pflichtsieg gegen den SV Dreis-Tiefenbach, wohingegen die Spielgemeinschaft aus der Badestadt den Tabellendritten Edertal mit 2:0 abfertigte und so das Verfolgerduell vor dem eigentlichen Spitzenspiel für sich entschied. Beste Voraussetzungen also, um zwei Mannschaften in guter Form beobachten zu dürfen.

In beiden Lagern ist man derweil bemüht Normalität den Alltag bestimmen zu lassen. Sowohl Sascha Schwarz als auch Marco Schneider üben sich beide in Zurückhaltung vor dem Laaspher Derby. „Eigentlich will ich über dieses Spiel nicht großartig reden. Es ist ein Derby, ja, aber mehr auch nicht. Der Spielball liegt erstmal bei Laasphe, aber selbst nach der Partie sind noch 27 Punkte zu vergeben. Wir machen uns da keinen Stress“, versichert SV-Coach Schwarz, der die Fehler aus der Hinspielniederlage gegen Laasphe (3:4), die zudem die einzige der gesamten Saison bisher war, abstellen will.

Jonas Wetter (blaues Trikot) winkt nach langer Verletzungspause das Comeback beim SV Feudingen. Foto: Peter Kehrle

„Ich kann jetzt nicht zu viel verraten“, hüllt sich Schwarz in Geheimniskrämerei. Wichtig wird für den SV auf jeden Fall sein, leichte Ballverluste zu vermeiden und so das Umschaltspiel der SG zu unterbinden. Feudingen kann zudem nach der Rückkehr der Mittelfeldspieler Jonas Wetter und Nils Althaus aus dem Vollen schöpfen.

Höbener und Bergen fraglich

Auch der anderen Seite, bei der SG Laasphe/Niederlaasphe, wartet man vergeblich auf ein Säbelrasseln. Viel eher will die Spielgemeinschaft „ihren Fußball spielen“, wie Marco Schneider es ausdrückte. „Bei einer Niederlage wäre der Rückstand kaum aufzuholen, das wissen wir. Aber wir haben gegen Edertal ein gutes Spiel gemacht und fahren mit breiter Brust die paar Kilometer nach Feudingen“, so der Übungsleiter, der seine Mannschaft bestens vorbereitet für das Spitzenspiel sieht und sich auf dieses unheimlich freut. „Die Stimmung ist gut und ich sehe uns in diesem Spiel in keinster Weise unterlegen. Wenn wir diszipliniert und aufmerksam sind, haben wir gute Chancen.“

Die A-Jugendlichen wie Max Bosch (r.) drängen bei der SG Laasphe/Niederlaasphe auf Kurzeinsätze unter Trainer Marco Schneider. Foto: Florian Runte

Bei der SG Laasphe/Niederlaasphe stehen mit Jan Höbener und Nils Bergen zwei Kandidaten noch auf der Kippe, dafür drängen aber die A-Jugendlichen der Spielgemeinschaft auf einen Derbyeinsatz. Bei aller versuchten Normalität vor so einem Spiel sind sich aber beide Trainer über einen Punkt einig: „Es ist schon ein besonderes Spiel“, erklären sie unisono.

So bleibt abzuwarten, wer am Ende die Nase vorne hat. So oder so dürfen sich aber beide Fanlager, beide Mannschaften und alle neutralen Zuschauer auf ein Spitzenspiel freuen, das seinen Namen wirklich verdient hat.