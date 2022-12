Wittgensteiner Hallenfußball: Das Ende des Zaubers

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Beim Thema „Budenzauber“ herrscht in Wittgenstein klirrende Kälte. Wo kein Morgen in Sicht ist, schaut unser Kolumnist wehleidig zurück.

In der Kindheit war die Zeit der Hallenturniere eine aufregende. Das lag nicht nur an der Vielzahl der Veranstaltungen in Siegen-Wittgenstein, sondern auch an der Emotionalität der acht oder zwölf Spielminuten. Es war laut, hektisch, spannend. Und weil Sieg und Niederlage häufig eng beieinander lagen und der noch junge Kopf vor lauter stickiger Hallenluft kaum klar denken konnte, flossen auch mal Tränen. Im E-Jugend-Alter ging man eben nicht rational an die Sache ran, schon gar nicht wollte man hinterher von Erwachsenen hören, dass es doch „nur“ Hallenfußball sei.

Ab der B-Jugend wurden die Turniere weniger, spätestens bei den Senioren traten viele Spieler wegen Verletzungsgefahr in einen winterlichen Generalstreik. Das ist einerseits nachvollziehbar, doch andererseits auch schade, steht nämlich eines ganz sicher fest: Es war immer richtig was los! Nicht selten glühten die Zapfhähne bis in die Nacht. Heute ist Wittgensteiner Hallenfußball im Seniorenbereich nahezu begraben, Corona mutierte beiläufig auch hier zum Sargnagel. Selbst bei den wenigen Turnieren im Jugendbereich stehen Vereine dem organisatorischen Aufwand oft resigniert gegenüber.

So trostlos sich das das Ganze liest, so stellt es sich auch dar. Klar kann man sagen, dass Budenzauber im Vergleich zum Ligabetrieb nie einen besonderen Stellenwert hatte, doch ist am Ende zu vermerken: Auch dieses Thema hat sich im heimischen Fußball erledigt und reiht sich nahtlos in die Problemkette aus weniger Ehrenamt, schlechter Infrastruktur und rückläufigen Anmeldezahlen ein.

