(Archivfoto) Massimo Achinger (r.) trägt sich beim Sieg der HSG Wittgenstein dreimal in die Torschützenliste ein.

Bad Berleburg. Die Männer der HSG Wittgenstein und Frauen des Erndtebrücker HC feiern einen Doppelsieg in der Stöppelhalle. Die Freude ist aber etwas getrübt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wittgensteiner Handballer festigen jeweils Platz drei

Häufig träumen sie davon, selten gelingt es: Gemeint sind zwei Siege beim gemeinsamen Heimspieltag der Wittgensteiner Handballer. Sowohl die Männer der HSG Wittgenstein als auch die Frauen des Erndtebrücker HC, die am Samstag nacheinander in der Bad Berleburger Stöppelhalle spielten, gewannen klar. Beide Teams festigten den dritten Platz in ihren Ligen – aber mit kaum noch vorhandenen Perspektiven nach oben.

Männer-Kreisliga B

HSG Wittgenstein – HTV Littfeld/Eichen II 33:20 (14:11). Eine Woche nach der bitteren Niederlage gegen die Littfelder „Erste“ machte es die HSG nun gegen die „Zweite“ besser. Nach zähem Start und einem 11:10-Zwischenstand in der 24. Minute legten die Wittgensteiner zur Mitte der Partie einen 10:0-Lauf hin.

Nach den begrabenen Aufstiegsambitionen war der Druck bei der HSG zunächst raus. „So haben wir in der ersten Halbzeit in der Abwehr zu lässig agiert und unzählige Torchancen verworfen. Wir haben vielleicht 60 Prozent unseres Niveaus abgerufen“, erklärt Tim Henrich den Spielverlauf. Nach deutlichen Worten von Trainer Jürgen Koch legte die Mannschaft zu. Sie wurde aggressiver in der Deckung und konsequenter im Abschluss, erzielte nach geblockten Würfen leichte und schnelle Tore.

Spielverläufe wie diesen gab es in dieser Saison schon häufiger – auch wegen der unausgeglichenen Spielstärke in der Liga. Henrich: „Wir können die meisten Gegner dieser Liga auch mit angezogener Handbremse besiegen. Das hört sich vielleicht im ersten Moment schön an, macht aber auch uns keinen Spaß. Wir spielen deshalb oft nicht das, was wir eigentlich können.“

HSG Wittgenstein: Christian Dohle (Tor); Pascal Hippenstiel (4), Tim Henrich (12/2), Torben Henrich (3), Matthias Kroh (3), Felix Zumrodde (6), Christian Berretz (1), Massimo Achinger (3), Dennis Rauscher (1), Christian Zacharias.

Frauen-Kreisliga

Erndtebrücker HC - TuS Ferndorf II 19:14 (8:10). Nach einem Remis im Hinspiel gab es nun einen klaren Sieg für die Wittgensteinerinnen, die zur Halbzeit allerdings noch zurücklagen. Nach einem guten Beginn mit einer 6-0-Formation in der Abwehr ließen sich die Erndtebrücker Verteidigerinnen im weiteren Verlauf dann doch häufiger herauslocken, was Ferndorf II zum 10:8-Zwischenstand nutzte.

In der zweiten Halbzeit machte Erndtebrück es besser und ließ kaum noch etwas zu, wozu auch Torhüterin Anne Nölling mit einer starken Leistung beitrug. In der 44. Minute übernahmen die Wittgensteinerinnen erstmals die Führung, am Ende wurde es deutlich. Die Hälfte der EHC-Tore, nämlich neun, warf Melina Lange.

Erndtebrücker HC: Anne Nölling (Tor); Ina Schneider, Vanessa Saßmannshausen (1), Subhieh Naser (4/2), Anna Dickel (2), Carolin Bem, Linda Laubisch, Melina Lange (9/2), Katharina Langer (3), Ann-Kathrin Duchhardt, Sara Völkel.