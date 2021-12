Pass in die Gasse #307

Pass in die Gasse #307 Wittgensteiner Klubs 2021: mal Fisch, mal Fleisch, mal Tofu

2021 verzeichnete der Wittgensteiner Fußball zwischen Freud und Leid extreme Ausschläge. Unser Kolumnist schaut stichprobenartig zurück.

Kurz vor Ladenschluss ein Kassensturz: Der VfL Bad Berleburg holte nur 0,62 Punkte pro Spiel und beendet das Landesliga-Jahr als Vorletzter. Personell angeschlagen, kämpfte der einzige Vertreter aus Wittgenstein in dieser Liga vor allem nach Rückständen mit Mentalitätsfragen. Bei einem Torverhältnis von -17 sollten die Prioritäten ab Februar klar sein.

Die Baustellen des SV Feudingen sind weniger punktuell, sondern gleichen eher einer Kraterlandschaft. Und weil das Hauptübel fehlende Qualität ist, sollte der Tabellenletzte den Morgen planen statt im Jetzt zu krebsen.

Die Reserve des TuS Erndtebrück beendet das Jahr getreu dem Motto „viel Aufwand, kaum Ertrag“ auf einem Abstiegsplatz. Doch gerade weil man sich gerne selbst schlug, könnten zwei, drei Siege schnell zu Rückenwind führen.

Die Sportfreunde Birkelbach überraschten mit 1,4 Punkten pro Spiel und steht im gesicherten Mittelfeld. Der ideale Zeitpunkt, um den notwendigen Trainer-Wechsel für die nächste Saison zu beschließen. Im Team ist nicht alles Bezirksliga, was glänzt, doch gibt es junge Spieler, die dringend Entwicklung und im Training individuelle Hilfe brauchen.

Edertal mal Fisch, mal Fleisch, mal Tofu. Von allem ein bisschen, steuert die Truppe eine Übergangssaison par excellence an. Aber hey, besser Niemandsland als gar kein Land! Die SG Laasphe/Niederlaasphe markiert den hellsten Stern am Wittgensteiner Firmament. Weil man – entgegen seiner Natur – plötzlich Konstanz kann. Aber Vorsicht! Wie immer bei anarchischen Truppen, ist der Grat zwischen Berg und Tal ein schmaler.

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Siegen-Wittgenstein